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Липецкая область улучшила показатели в рейтинге АСИ по качеству жизни - РИА Новости, 23.01.2024
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Липецкая область
 
17:33 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/reyting-1923038839.html
Липецкая область улучшила показатели в рейтинге АСИ по качеству жизни
Липецкая область улучшила показатели в рейтинге АСИ по качеству жизни - РИА Новости, 23.01.2024
Липецкая область улучшила показатели в рейтинге АСИ по качеству жизни
Липецкая область показывает положительную динамику в рейтинге качества жизни, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщает... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:33
2024-01-23T17:33
липецкая область
липецк
светлана чупшева
игорь артамонов
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Липецкая область показывает положительную динамику в рейтинге качества жизни, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба регионального правительства. Агентство готово транслировать решения региона по повышению удовлетворенности жителей социальными услугами на всю страну, сказала гендиректор агентства Светлана Чупшева во время первого заседания Совета по улучшению качества жизни в регионе. "Агентство внедряет Национальную социальную инициативу по поручению президента Российской Федерации. В ее рамках мы реализуем несколько проектов: это рейтинг качества жизни, результаты которого представим уже в ближайшее время на Наблюдательном совете АСИ, и региональный социальный стандарт, включающий, в том числе создание Совета по качеству жизни при губернаторе и институт региональных сервисных уполномоченных", – сказала Чупшева, ее цитирует пресс-служба. Она добавила, что Липецкая область активно участвует в программах АСИ и является донором лучших практик в вопросах повышения качества жизни людей. "В регионе очень много решений, которые мы готовы транслировать на федеральный уровень и предлагать другим регионам", – подчеркнула Чупшева. В частности, на совете представили систему развития инклюзивного образования, которая подразумевает работу с детьми с ограничениями по здоровью, начиная с детского сада. В школах создаются кабинеты психологической поддержки, мастерские, где детей обучают первым профессиональным навыкам. Особое внимание уделяется подготовке педагогов-психологов. Также Липецкая область присоединилась к пилотированию программы АСИ "Дружелюбная среда в организациях социальной сферы". В трех школах Липецка, исходя из результатов анонимных опросов учеников, учителей и родителей, разработали проекты по улучшению работы образовательных учреждений. Среди них – оборудование помещений для ожидания родителей, модернизация учительских и зон отдыха для детей. Отдельно рассматриваются взаимоотношения между школьниками и педагогами, вовлеченность родителей в образовательный процесс. По результатам пилотной реализации проекта, удовлетворенность школой учеников возросла на 14%, родителей – на 23%, сотрудников – на 21%. Кроме того, в Липецкой области работает электронная система "Патронаж", изначально она создавалась для поддержки семей участников СВО. За каждой закрепляется социальный куратор, оказывающий содействие в решении различных вопросов: от расчистки снега до получения выплат. В системе уже обработано около 28 тысяч обращений. Услугами "Патронажа" также могут воспользоваться многодетные семьи и беременные женщины. "Мы видим рост в рейтинге качества жизни, но есть много направлений, по которым должны еще поработать. Изучим все позиции, где наша область не на лидирующих местах, и примем соответствующие решения", – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
https://ria.ru/20240115/soglasheniya-1921459426.html
https://ria.ru/20240113/artamonov-1921190978.html
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липецк, светлана чупшева, игорь артамонов, агентство стратегических инициатив (аси)
Липецкая область, Липецк, Светлана Чупшева, Игорь Артамонов, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Липецкая область улучшила показатели в рейтинге АСИ по качеству жизни

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Города России. Липецк
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Липецкая область показывает положительную динамику в рейтинге качества жизни, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Агентство готово транслировать решения региона по повышению удовлетворенности жителей социальными услугами на всю страну, сказала гендиректор агентства Светлана Чупшева во время первого заседания Совета по улучшению качества жизни в регионе.
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"Агентство внедряет Национальную социальную инициативу по поручению президента Российской Федерации. В ее рамках мы реализуем несколько проектов: это рейтинг качества жизни, результаты которого представим уже в ближайшее время на Наблюдательном совете АСИ, и региональный социальный стандарт, включающий, в том числе создание Совета по качеству жизни при губернаторе и институт региональных сервисных уполномоченных", – сказала Чупшева, ее цитирует пресс-служба.
Она добавила, что Липецкая область активно участвует в программах АСИ и является донором лучших практик в вопросах повышения качества жизни людей.
"В регионе очень много решений, которые мы готовы транслировать на федеральный уровень и предлагать другим регионам", – подчеркнула Чупшева.
В частности, на совете представили систему развития инклюзивного образования, которая подразумевает работу с детьми с ограничениями по здоровью, начиная с детского сада. В школах создаются кабинеты психологической поддержки, мастерские, где детей обучают первым профессиональным навыкам. Особое внимание уделяется подготовке педагогов-психологов.
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Также Липецкая область присоединилась к пилотированию программы АСИ "Дружелюбная среда в организациях социальной сферы". В трех школах Липецка, исходя из результатов анонимных опросов учеников, учителей и родителей, разработали проекты по улучшению работы образовательных учреждений. Среди них – оборудование помещений для ожидания родителей, модернизация учительских и зон отдыха для детей. Отдельно рассматриваются взаимоотношения между школьниками и педагогами, вовлеченность родителей в образовательный процесс. По результатам пилотной реализации проекта, удовлетворенность школой учеников возросла на 14%, родителей – на 23%, сотрудников – на 21%.
Кроме того, в Липецкой области работает электронная система "Патронаж", изначально она создавалась для поддержки семей участников СВО. За каждой закрепляется социальный куратор, оказывающий содействие в решении различных вопросов: от расчистки снега до получения выплат. В системе уже обработано около 28 тысяч обращений.
Услугами "Патронажа" также могут воспользоваться многодетные семьи и беременные женщины.
"Мы видим рост в рейтинге качества жизни, но есть много направлений, по которым должны еще поработать. Изучим все позиции, где наша область не на лидирующих местах, и примем соответствующие решения", – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкСветлана ЧупшеваИгорь АртамоновАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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