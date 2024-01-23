https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1923010710.html
В России планируют построить два новых горнолыжных курорта
В России планируют построить два новых горнолыжных курорта - РИА Новости, 23.01.2024
В России планируют построить два новых горнолыжных курорта
В России планируют построить два новых горнолыжных курорта, сообщает корпорация "Туризм.РФ". РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:03
2024-01-23T19:03
2024-01-23T19:03
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России планируют построить два новых горнолыжных курорта, сообщает корпорация "Туризм.РФ".Так, строительство бальнеологического горнолыжного кластера "Сопка Горячая" на территории парка "Три вулкана" на Камчатке начнется в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Сейчас проект в инвестиционной фазе. Документация проходит проверку в Главгосэкспертизе России, а к парку строится дорога."Это масштабный инвестиционный проект в Елизовском районе Камчатского края, где инвесторы "Интеррос Капитал" и "Калипсо" при поддержке "Туризм.РФ" строят бальнеологический горнолыжный кластер "Сопка Горячая", — сказали в корпорации. Реализацией занимается девелоперская компания "Васта Дискавери".Для размещения гостей предусмотрено более одной тысячи номеров. Планируется, что курорт сможет принимать до 700 тысяч гостей ежегодно. Там будет спа-комплекс на термальных источниках, музеи вулканов и конгресс-центр.В горном кластере Сочи в этом году также начнется строительство нового горнолыжного курорта — рядом с Розой Хутор, сообщает Rata News со ссылкой на пресс-службу "Васта Дискавери"."Он станет постолимпийским продолжением Роза Хутор", – заявили там. Это будет единая зона катания, появятся гостиницы, рестораны. Пешие турмаршруты и тропы протяженностью более 40 километров планируется объединить с теми, что есть на Розе Хутор.Строительство реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" совместно корпорацией "Туризм.РФ", компанией "Интеррос" и ВЭБ.РФ.Корпорация "Туризм.РФ" создана в 2020 году для развития внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Реализует комплексные инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры для путешественников на принципах государственно-частного партнерства, занимается формированием туркластеров.
https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1916103268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, сочи, камчатка, интеррос, главгосэкспертиза, горнолыжный курорт, курорт
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Сочи, Камчатка, Интеррос, Главгосэкспертиза, горнолыжный курорт, Курорт
В России планируют построить два новых горнолыжных курорта
В России появятся два новых горнолыжных курорта – в Сочи и на Камчатке
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России планируют построить два новых горнолыжных курорта, сообщает корпорация "Туризм.РФ".
Так, строительство бальнеологического горнолыжного кластера "Сопка Горячая" на территории парка "Три вулкана" на Камчатке
начнется в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Сейчас проект в инвестиционной фазе. Документация проходит проверку в Главгосэкспертизе
России, а к парку строится дорога.
"Это масштабный инвестиционный проект в Елизовском районе Камчатского края
, где инвесторы "Интеррос Капитал" и "Калипсо" при поддержке "Туризм.РФ" строят бальнеологический горнолыжный кластер "Сопка Горячая", — сказали в корпорации. Реализацией занимается девелоперская компания "Васта Дискавери".
Для размещения гостей предусмотрено более одной тысячи номеров. Планируется, что курорт сможет принимать до 700 тысяч гостей ежегодно. Там будет спа-комплекс на термальных источниках, музеи вулканов и конгресс-центр.
В горном кластере Сочи
в этом году также начнется строительство нового горнолыжного курорта — рядом с Розой Хутор, сообщает
Rata News со ссылкой на пресс-службу "Васта Дискавери".
"Он станет постолимпийским продолжением Роза Хутор", – заявили там. Это будет единая зона катания, появятся гостиницы, рестораны. Пешие турмаршруты и тропы протяженностью более 40 километров планируется объединить с теми, что есть на Розе Хутор.
Строительство реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" совместно корпорацией "Туризм.РФ", компанией "Интеррос
" и ВЭБ.РФ.
Корпорация "Туризм.РФ" создана в 2020 году для развития внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Реализует комплексные инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры для путешественников на принципах государственно-частного партнерства, занимается формированием туркластеров.
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