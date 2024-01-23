https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1923010710.html

В России планируют построить два новых горнолыжных курорта

В России планируют построить два новых горнолыжных курорта - РИА Новости, 23.01.2024

В России планируют построить два новых горнолыжных курорта

В России планируют построить два новых горнолыжных курорта, сообщает корпорация "Туризм.РФ". РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:03

2024-01-23T19:03

2024-01-23T19:03

туризм

туризм

новости - туризм

россия

сочи

камчатка

интеррос

главгосэкспертиза

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907251917_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_17b9ba148c4aa7268f76c8e4156b0ff0.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России планируют построить два новых горнолыжных курорта, сообщает корпорация "Туризм.РФ".Так, строительство бальнеологического горнолыжного кластера "Сопка Горячая" на территории парка "Три вулкана" на Камчатке начнется в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Сейчас проект в инвестиционной фазе. Документация проходит проверку в Главгосэкспертизе России, а к парку строится дорога."Это масштабный инвестиционный проект в Елизовском районе Камчатского края, где инвесторы "Интеррос Капитал" и "Калипсо" при поддержке "Туризм.РФ" строят бальнеологический горнолыжный кластер "Сопка Горячая", — сказали в корпорации. Реализацией занимается девелоперская компания "Васта Дискавери".Для размещения гостей предусмотрено более одной тысячи номеров. Планируется, что курорт сможет принимать до 700 тысяч гостей ежегодно. Там будет спа-комплекс на термальных источниках, музеи вулканов и конгресс-центр.В горном кластере Сочи в этом году также начнется строительство нового горнолыжного курорта — рядом с Розой Хутор, сообщает Rata News со ссылкой на пресс-службу "Васта Дискавери"."Он станет постолимпийским продолжением Роза Хутор", – заявили там. Это будет единая зона катания, появятся гостиницы, рестораны. Пешие турмаршруты и тропы протяженностью более 40 километров планируется объединить с теми, что есть на Розе Хутор.Строительство реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" совместно корпорацией "Туризм.РФ", компанией "Интеррос" и ВЭБ.РФ.Корпорация "Туризм.РФ" создана в 2020 году для развития внутреннего и въездного туризма в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Реализует комплексные инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры для путешественников на принципах государственно-частного партнерства, занимается формированием туркластеров.

https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1916103268.html

россия

сочи

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, сочи, камчатка, интеррос, главгосэкспертиза, горнолыжный курорт, курорт