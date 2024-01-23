https://ria.ru/20240123/provokatsii-1923092714.html

В Белоруссии отметили снижение числа мелких провокаций со стороны Украины

В Белоруссии отметили снижение числа мелких провокаций со стороны Украины - РИА Новости, 23.01.2024

В Белоруссии отметили снижение числа мелких провокаций со стороны Украины

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что отмечается снижение числа мелких провокаций со стороны... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T22:08

2024-01-23T22:08

2024-01-23T22:54

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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Глава Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что отмечается снижение числа мелких провокаций со стороны Украины, в том числе с применением беспилотников. "Существуют мелкие провокации, в том числе с применением беспилотной авиации. Но на сегодняшний день, с началом 2024 года, да и в конце 2023 года, мы отмечаем сокращение этих мелких провокаций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов", - сказал Молостов во вторник.Глава комитета предположил, что эта тенденция может быть вызвана разными факторами, в том числе и ситуацией внутри Украины. "Это зависит и от субъективного фактора – кто находится рядом с нами на сопредельной стороне вблизи госграницы (от лиц, охраняющих границу на Украине – ред.). Одни себя достойно ведут, другие – не очень. Наверное, количество провокаций, содержание этих провокаций зависит и от этого в том числе", - подчеркнул он.Молостов также рассказал, что Белоруссия фактически в одностороннем порядке продолжает начатую в предыдущие годы демаркацию границы с Украиной. "Был очень серьезный замысел начиная с 2014 года по проведению демаркации белорусско-украинской границы. Она на сегодняшний день приостановлена, хотя с нашей стороны предпринимаются активные мероприятия в продолжение, мы нанимаем подрядные организации. Это о многом говорит", - сообщил он.Характеризуя в целом ситуацию на белорусской границе, глава комитета отметил, что в сопредельном приграничье продолжается наращивание и сохраняется высокая плотность войсковых сил и средств, активность ведения разведывательно-подрывной деятельности против республики, наращивание инженерных сооружений и заграждений, в том числе минно-взрывных. Между тем, по его словам, в белорусском приграничье "все спокойно, местное население занимается своими вопросами". "Государственную границу охраняем во взаимодействии с силовыми структурами, с опорой на местные органы власти и местное население", - сказал он.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.

https://ria.ru/20240123/belorussiya-1922946817.html

https://ria.ru/20240123/provokatsii-1922915890.html

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