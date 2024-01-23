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Ракова анонсировала проект по использованию ИИ в лабораторной службе Москвы
Ракова анонсировала проект по использованию ИИ в лабораторной службе Москвы - РИА Новости, 23.01.2024
Ракова анонсировала проект по использованию ИИ в лабораторной службе Москвы
Пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики стартовал в Москве, он сможет в фоновом режиме... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:55
2024-01-23T17:55
2024-01-23T18:04
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анастасия ракова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики стартовал в Москве, он сможет в фоновом режиме распознавать патологические изменения в исследуемом биоматериале и сигнализировать об этом специалисту, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Мы прикладываем все усилия, чтобы наша медицина была передовой, и обеспечиваем современными инструментами наших специалистов. А для этого нужно применять и развивать цифровые технологии и, в частности, искусственный интеллект. Еще одним направлением, где начинается внедрение таких решений, является городская лабораторная служба. На базе городского центра лабораторных исследований проводится пилотный проект по внедрению цифрового помощника, который сможет в фоновом режиме распознавать патологические изменения в исследуемом биоматериале и сигнализировать об этом специалисту", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что на сегодняшний день искусственный интеллект уже прошел первый этап обучения и научился распознавать норму, теперь алгоритмы анализируют обезличенные результаты исследований с патологическими изменениями."Таким образом специалисты смогут уделять больше времени наиболее сложным случаям, в меньшей степени заниматься рутинными процессами, и самое главное — распознавать признаки заболевания даже в том случае, когда оно не является прямым объектом исследования", - цитируют в сообщении Ракову.Уточняется, что эксперимент пока идет по направлению "жидкостная цитология" — это метод цитологического исследования для диагностики доброкачественных и злокачественных изменений клеток. В дальнейшем проект может быть масштабирован в другие сферы. Кроме того, в перспективе сервис планируют внедрить в единую информационную систему, которая позволяет автоматизировать все этапы проведения цитологических и гистологических исследований.
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россия, анастасия ракова , москва, медицина
Россия, Анастасия Ракова , Москва, Медицина
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики стартовал в Москве, он сможет в фоновом режиме распознавать патологические изменения в исследуемом биоматериале и сигнализировать об этом специалисту, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Мы прикладываем все усилия, чтобы наша медицина была передовой, и обеспечиваем современными инструментами наших специалистов. А для этого нужно применять и развивать цифровые технологии и, в частности, искусственный интеллект. Еще одним направлением, где начинается внедрение таких решений, является городская лабораторная служба. На базе городского центра лабораторных исследований проводится пилотный проект по внедрению цифрового помощника, который сможет в фоновом режиме распознавать патологические изменения в исследуемом биоматериале и сигнализировать об этом специалисту", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову
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Отмечается, что на сегодняшний день искусственный интеллект уже прошел первый этап обучения и научился распознавать норму, теперь алгоритмы анализируют обезличенные результаты исследований с патологическими изменениями.
"Таким образом специалисты смогут уделять больше времени наиболее сложным случаям, в меньшей степени заниматься рутинными процессами, и самое главное — распознавать признаки заболевания даже в том случае, когда оно не является прямым объектом исследования", - цитируют в сообщении Ракову.
Уточняется, что эксперимент пока идет по направлению "жидкостная цитология" — это метод цитологического исследования для диагностики доброкачественных и злокачественных изменений клеток. В дальнейшем проект может быть масштабирован в другие сферы. Кроме того, в перспективе сервис планируют внедрить в единую информационную систему, которая позволяет автоматизировать все этапы проведения цитологических и гистологических исследований.