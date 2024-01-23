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"Метр за метром": полковник забил тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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12:31 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/prodvizhenie-1922940459.html
"Метр за метром": полковник забил тревогу из-за хода России на Украине
"Метр за метром": полковник забил тревогу из-за хода России на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
"Метр за метром": полковник забил тревогу из-за хода России на Украине
Российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:31
2024-01-23T12:31
в мире
россия
украина
харьковская область
маркус райснер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу NTV."Русские планомерно идут вперед. &lt;…&gt; Они продвигаются метр за метром", — отметил он.Райснер также подчеркнул, что армия России оказывает колоссальное давление на ВСУ по всей линии соприкосновения, заставляя украинских военных использовать все свои оставшиеся резервы. По его словам, российская армия может прорвать фронт в зоне спецоперации. Кроме того, он выразил уверенность в том, что ВСУ в этом году не начнут новое наступление.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, восемнадцатого января Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а двадцать первого января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240123/zapchasti-1922905010.html
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в мире, россия, украина, харьковская область, маркус райснер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Маркус Райснер, Вооруженные силы Украины
"Метр за метром": полковник забил тревогу из-за хода России на Украине

Полковник Райснер: ВС РФ планомерно продвигаются вперед по всей линии фронта

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская армия планомерно продвигается вперед по всей линии фронта, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу NTV.
"Русские планомерно идут вперед. <…> Они продвигаются метр за метром", — отметил он.
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Райснер также подчеркнул, что армия России оказывает колоссальное давление на ВСУ по всей линии соприкосновения, заставляя украинских военных использовать все свои оставшиеся резервы. По его словам, российская армия может прорвать фронт в зоне спецоперации. Кроме того, он выразил уверенность в том, что ВСУ в этом году не начнут новое наступление.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, восемнадцатого января Минобороны России в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а двадцать первого января — освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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