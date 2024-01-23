https://ria.ru/20240123/prezident-1923080151.html
Президент переходного периода Чада прибыл в Москву
Президент переходного периода Чада прибыл в Москву - РИА Новости, 23.01.2024
Президент переходного периода Чада прибыл в Москву
Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:40
2024-01-23T20:40
2024-01-23T20:40
чад
москва
идрис деби
владимир путин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Кортеж лидера Чада проехал по Ленинскому проспекту в сторону центра. Президенту переходного периода страны был предоставлен автомобиль Aurus с мотосопровождением.
https://ria.ru/20240123/peregovory-1923078270.html
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чад, москва, идрис деби, владимир путин
Чад, Москва, Идрис Деби, Владимир Путин
Президент переходного периода Чада прибыл в Москву
Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби прибыл в Москву
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж лидера Чада проехал по Ленинскому проспекту в сторону центра.
Президенту переходного периода страны был предоставлен автомобиль Aurus с мотосопровождением.
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