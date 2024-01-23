https://ria.ru/20240123/prezident-1923080151.html

Президент переходного периода Чада прибыл в Москву

Президент переходного периода Чада прибыл в Москву - РИА Новости, 23.01.2024

Президент переходного периода Чада прибыл в Москву

Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T20:40

2024-01-23T20:40

2024-01-23T20:40

чад

москва

идрис деби

владимир путин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Кортеж лидера Чада проехал по Ленинскому проспекту в сторону центра. Президенту переходного периода страны был предоставлен автомобиль Aurus с мотосопровождением.

https://ria.ru/20240123/peregovory-1923078270.html

чад

москва

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чад, москва, идрис деби, владимир путин