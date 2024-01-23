Рейтинг@Mail.ru
Президент переходного периода Чада прибыл в Москву - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/prezident-1923080151.html
Президент переходного периода Чада прибыл в Москву
Президент переходного периода Чада прибыл в Москву - РИА Новости, 23.01.2024
Президент переходного периода Чада прибыл в Москву
Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:40
2024-01-23T20:40
чад
москва
идрис деби
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923079912_0:163:2905:1797_1920x0_80_0_0_510b6eb9b50a420f88ce1bd3eacdc3e5.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Кортеж лидера Чада проехал по Ленинскому проспекту в сторону центра. Президенту переходного периода страны был предоставлен автомобиль Aurus с мотосопровождением.
https://ria.ru/20240123/peregovory-1923078270.html
чад
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923079912_146:0:2759:1960_1920x0_80_0_0_f0d8394b4e064884efb676acb82862eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чад, москва, идрис деби, владимир путин
Чад, Москва, Идрис Деби, Владимир Путин
Президент переходного периода Чада прибыл в Москву

Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби прибыл в Москву

© AP Photo / Michel EulerПрезидент Чада Махамат Идрис Деби
Президент Чада Махамат Идрис Деби - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Michel Euler
Президент Чада Махамат Идрис Деби. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби прибыл в Москву в среду, у него запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж лидера Чада проехал по Ленинскому проспекту в сторону центра.
Президенту переходного периода страны был предоставлен автомобиль Aurus с мотосопровождением.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД
Вчера, 20:20
 
ЧадМоскваИдрис ДебиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала