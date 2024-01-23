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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 23.01.2024 (обновлено: 13:25 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/poteri-1922952259.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, потери Украины составили более 105 военнослужащих и самоходка... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:17
2024-01-23T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, потери Украины составили более 105 военнослужащих и самоходка "Акация", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли свыше 105 военнослужащих

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, потери Украины составили более 105 военнослужащих и самоходка "Акация", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.
"Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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