https://ria.ru/20240123/poteri-1922952259.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, потери Украины составили более 105 военнослужащих и самоходка... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:17

2024-01-23T13:17

2024-01-23T13:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, потери Украины составили более 105 военнослужащих и самоходка "Акация", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, украина