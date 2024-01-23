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Португальские войска примут участие в миссии ЕС в Красном море - РИА Новости, 23.01.2024
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00:04 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/portugaliya-1922861118.html
Португальские войска примут участие в миссии ЕС в Красном море
Португальские войска примут участие в миссии ЕС в Красном море - РИА Новости, 23.01.2024
Португальские войска примут участие в миссии ЕС в Красном море
Португалия примет участие в миссии Европейского союза по сопровождению судов в Красном море, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Жуан Гомеш... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:04
2024-01-23T00:04
красное море
израиль
сша
жозеп боррель
евросоюз
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МАДРИД, 23 янв – РИА Новости. Португалия примет участие в миссии Европейского союза по сопровождению судов в Красном море, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Жуан Гомеш Карвинью. "Португалия поддержит эту миссию, она будет включать в себя компонент потенциала вмешательства для защиты кораблей, находящихся под угрозой, а с нашей стороны министерство обороны объявит о нашей готовности поддержать миссию. Конечно, это будет не фрегат или корабль, но какое-то участие с нашей стороны будет", - приводит слова главы МИД газета Renascenсa. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны сообщества достигли принципиального соглашения по запуску миссии Евросоюза по безопасности в Красном море. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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красное море, израиль, сша, жозеп боррель, евросоюз, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Красное море, Израиль, США, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Португальские войска примут участие в миссии ЕС в Красном море

Глава МИД Португалии Карвинью: Лиссабон присоединится к миссии ЕС в Красном море

© Фото : Marius Vågenes Villanger / Forsvaret Португальские военнослужащие
Португальские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Marius Vågenes Villanger / Forsvaret
Португальские военнослужащие. Архивное фото
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МАДРИД, 23 янв – РИА Новости. Португалия примет участие в миссии Европейского союза по сопровождению судов в Красном море, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Жуан Гомеш Карвинью.
«
"Португалия поддержит эту миссию, она будет включать в себя компонент потенциала вмешательства для защиты кораблей, находящихся под угрозой, а с нашей стороны министерство обороны объявит о нашей готовности поддержать миссию. Конечно, это будет не фрегат или корабль, но какое-то участие с нашей стороны будет", - приводит слова главы МИД газета Renascenсa.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны сообщества достигли принципиального соглашения по запуску миссии Евросоюза по безопасности в Красном море.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря
19 января, 17:25
 
Красное мореИзраильСШАЖозеп БоррельЕвросоюзАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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