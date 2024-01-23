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На пляжах в Анталье установили круглосуточное дежурство полицейских

На пляжах в Анталье установили круглосуточное дежурство полицейских - РИА Новости, 23.01.2024

На пляжах в Анталье установили круглосуточное дежурство полицейских

Полицейские перешли на круглосуточное патрулирование 15-километровой береговой линии в турецкой провинции Анталья после обнаружения нескольких тел на пляжах,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:14

2024-01-23T14:14

2024-01-23T15:33

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СТАМБУЛ, 23 янв - РИА Новости. Полицейские перешли на круглосуточное патрулирование 15-километровой береговой линии в турецкой провинции Анталья после обнаружения нескольких тел на пляжах, сообщает агентство DHA. Начиная с прошлой недели не менее восьми тел были найдены на пляжах в провинции Анталья, еще одно тело вынесло волнами на берег провинции Мугла. Усилия по опознанию тел, обнаруженных на пляжах Турции, продолжаются, вероятно, все они, кроме одного, принадлежат нелегальным мигрантам, заявил в понедельник министр внутренних дел Али Ерликая. ДНК-тест подтвердил во вторник, что одно из тел принадлежит пропавшей в начале января турецкой студентке Мерве Эльмас. "После инцидентов с телами, которые вынесло на пляжи Антальи, полицейские начали круглосуточное патрулирование 15-километровой береговой линии в районах Кадрие, Белек и Богазкент, патрули проводятся через определенные периоды времени. Охрана пятизвездочных отелей и других объектов на берегу также проводят проверки пляжей", - сообщает агентство. В море патрулированием занимается береговая охрана. На пляже Кадрие ранее были обнаружены три тела. Посольство Ливана в Анкаре сообщало ранее о лодке с 90 нелегальными мигрантами, потерпевшей крушение в декабре во время движения в сторону Кипра. СМИ отмечали, что у некоторых из погибших отсутствуют части тел.

https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анталья (провинция), мугла (провинция), турция, новости - туризм