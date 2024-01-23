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Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД - РИА Новости, 23.01.2024
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20:20 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/peregovory-1923078270.html
Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД
Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:20
2024-01-23T20:20
в мире
россия
уганда
брюссель
рияд аль-малики
сергей лавров
движение неприсоединения
евросоюз
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики. Встреча проходит в закрытом для прессы формате, перед ее началом министры обменялись приветствиями. Лавров также уточнил у палестинского коллеги, был ли тот на саммите Движения неприсоединения в Уганде, аль-Малики ответил, что за последние дни посетил два саммита. "Вчера я был в Брюсселе, встретился с главами МИД всех 27 стран ЕС", - добавил глава палестинского МИД. "Я вам не завидую", - с улыбкой отреагировал Лавров.
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923065631.html
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в мире, россия, уганда, брюссель, рияд аль-малики, сергей лавров, движение неприсоединения, евросоюз
В мире, Россия, Уганда, Брюссель, Рияд аль-Малики, Сергей Лавров, Движение неприсоединения, Евросоюз
Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД

Лавров проводит переговоры с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики.
Встреча проходит в закрытом для прессы формате, перед ее началом министры обменялись приветствиями. Лавров также уточнил у палестинского коллеги, был ли тот на саммите Движения неприсоединения в Уганде, аль-Малики ответил, что за последние дни посетил два саммита.
«
"Вчера я был в Брюсселе, встретился с главами МИД всех 27 стран ЕС", - добавил глава палестинского МИД.
«
"Я вам не завидую", - с улыбкой отреагировал Лавров.
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В миреРоссияУгандаБрюссельРияд аль-МаликиСергей ЛавровДвижение неприсоединенияЕвросоюз
 
 
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