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Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД
Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:20
2024-01-23T20:20
2024-01-23T20:20
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики. Встреча проходит в закрытом для прессы формате, перед ее началом министры обменялись приветствиями. Лавров также уточнил у палестинского коллеги, был ли тот на саммите Движения неприсоединения в Уганде, аль-Малики ответил, что за последние дни посетил два саммита. "Вчера я был в Брюсселе, встретился с главами МИД всех 27 стран ЕС", - добавил глава палестинского МИД. "Я вам не завидую", - с улыбкой отреагировал Лавров.
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923065631.html
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в мире, россия, уганда, брюссель, рияд аль-малики, сергей лавров, движение неприсоединения, евросоюз
В мире, Россия, Уганда, Брюссель, Рияд аль-Малики, Сергей Лавров, Движение неприсоединения, Евросоюз
Лавров проводит переговоры с главой палестинского МИД
Лавров проводит переговоры с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики