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Путин проведет переговоры с президентом Чада - РИА Новости, 23.01.2024
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12:09 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/peregovory-1922934469.html
Путин проведет переговоры с президентом Чада
Путин проведет переговоры с президентом Чада - РИА Новости, 23.01.2024
Путин проведет переговоры с президентом Чада
Президент России Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:09
2024-01-23T12:09
владимир путин
политика
россия
чад
идрис деби
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать четвертого января президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.
https://ria.ru/20230906/chad-1894516833.html
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владимир путин, политика, россия, чад, идрис деби
Владимир Путин, Политика, Россия, Чад, Идрис Деби
Путин проведет переговоры с президентом Чада

Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать четвертого января президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.
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Владимир ПутинПолитикаРоссияЧадИдрис Деби
 
 
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