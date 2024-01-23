https://ria.ru/20240123/peregovory-1922934469.html

Путин проведет переговоры с президентом Чада

Путин проведет переговоры с президентом Чада - РИА Новости, 23.01.2024

Путин проведет переговоры с президентом Чада

Президент России Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:09

2024-01-23T12:09

2024-01-23T12:09

владимир путин

политика

россия

чад

идрис деби

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать четвертого января президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

https://ria.ru/20230906/chad-1894516833.html

россия

чад

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Влада Копылова

владимир путин, политика, россия, чад, идрис деби