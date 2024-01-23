https://ria.ru/20240123/peregovory-1922934469.html
Путин проведет переговоры с президентом Чада
Путин проведет переговоры с президентом Чада - РИА Новости, 23.01.2024
Путин проведет переговоры с президентом Чада
Президент России Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:09
2024-01-23T12:09
2024-01-23T12:09
владимир путин
политика
россия
чад
идрис деби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751067_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a6586f400a48a21383df856762306438.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать четвертого января президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.
https://ria.ru/20230906/chad-1894516833.html
россия
чад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751067_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_caeb45c672d9e3eda2c12c0934036465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, чад, идрис деби
Владимир Путин, Политика, Россия, Чад, Идрис Деби
Путин проведет переговоры с президентом Чада
Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать четвертого января президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который посетит Россию с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется обсудить перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.
Парламент Чада потребовал вывести войска Франции из страны