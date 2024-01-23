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"Они боятся". Стало известно о панике в Европе из-за катастрофы у ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
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09:49 23.01.2024 (обновлено: 17:51 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/panika-1922895391.html
"Они боятся". Стало известно о панике в Европе из-за катастрофы у ВСУ
"Они боятся". Стало известно о панике в Европе из-за катастрофы у ВСУ - РИА Новости, 23.01.2024
"Они боятся". Стало известно о панике в Европе из-за катастрофы у ВСУ
В Европе началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению российских военных, пишет бывший помощник заместителя министра обороны... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:49
2024-01-23T17:51
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Европе началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению российских военных, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.&quot;Европейские и американские союзники Зеленского, все еще заявляющие, что хотят предоставить ему желанную военную и финансовую помощь, понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию&quot;, — говорится в материале.Как указал эксперт, в странах Европы боятся победы Москвы в конфликте на Украине, поэтому политики и военные государств — членов НАТО все чаще говорят необходимости усиления альянса ради якобы возможной войны Россией.На прошлой неделе главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объявил о старте на следующей неделе "крупнейших за последние десятилетия" учений альянса Steadfast Defender 2024. В них задействуют около 90 тысяч военнослужащих. Маневры затянутся на несколько месяцев.Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ и нацеленности блока на конфронтацию. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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европа, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире, политика, вооруженные силы украины
Европа, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, В мире, Политика, Вооруженные силы Украины
"Они боятся". Стало известно о панике в Европе из-за катастрофы у ВСУ

Weapons and Strategy: Европа впала в панику из-за давления ВС России на Украину

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Европе началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению российских военных, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
«

"Европейские и американские союзники Зеленского, все еще заявляющие, что хотят предоставить ему желанную военную и финансовую помощь, понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению. Именно поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию", — говорится в материале.

Как указал эксперт, в странах Европы боятся победы Москвы в конфликте на Украине, поэтому политики и военные государств — членов НАТО все чаще говорят необходимости усиления альянса ради якобы возможной войны Россией.
На прошлой неделе главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи объявил о старте на следующей неделе "крупнейших за последние десятилетия" учений альянса Steadfast Defender 2024. В них задействуют около 90 тысяч военнослужащих. Маневры затянутся на несколько месяцев.
Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ и нацеленности блока на конфронтацию. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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