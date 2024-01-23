https://ria.ru/20240123/pamyatniki-1922904868.html
Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах
Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах - РИА Новости, 23.01.2024
Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах
Необходимо уделить особое внимание памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, в новых регионах, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:53
2024-01-23T10:53
2024-01-23T10:59
общество
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, в новых регионах, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Еще одно важное направление нашей работы - это мониторинг и приведение в порядок памятников, связанных с Великой Отечественной войной. В этом году необходимо эту работу продолжить. Уделить особое внимание нашим новым регионам. Многие мемориалы, захоронения пострадали в результате боевых действий, все необходимо восстанавливать", - сказал на заседании оргкомитета "Наша Победа". Он добавил, что работы в этом направлении являются не только данью уважения и памяти участникам Великой Отечественной войны, но и возвращение к истокам и общей исторической памяти.
https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921776838.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, андрей турчак, единая россия
Общество, Андрей Турчак, Единая Россия
Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах
Турчак: нужен мониторинг памятников Великой Отечественной войны в новых регионах
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, в новых регионах, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Еще одно важное направление нашей работы - это мониторинг и приведение в порядок памятников, связанных с Великой Отечественной войной. В этом году необходимо эту работу продолжить. Уделить особое внимание нашим новым регионам. Многие мемориалы, захоронения пострадали в результате боевых действий, все необходимо восстанавливать", - сказал на заседании оргкомитета "Наша Победа".
Он добавил, что работы в этом направлении являются не только данью уважения и памяти участникам Великой Отечественной войны, но и возвращение к истокам и общей исторической памяти.
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