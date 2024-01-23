Рейтинг@Mail.ru
Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 23.01.2024 (обновлено: 10:59 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/pamyatniki-1922904868.html
Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах
Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах - РИА Новости, 23.01.2024
Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах
Необходимо уделить особое внимание памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, в новых регионах, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:53
2024-01-23T10:59
общество
андрей турчак
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909820475_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_b203a4bb535a458bc1bd56398441edbe.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, в новых регионах, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Еще одно важное направление нашей работы - это мониторинг и приведение в порядок памятников, связанных с Великой Отечественной войной. В этом году необходимо эту работу продолжить. Уделить особое внимание нашим новым регионам. Многие мемориалы, захоронения пострадали в результате боевых действий, все необходимо восстанавливать", - сказал на заседании оргкомитета "Наша Победа". Он добавил, что работы в этом направлении являются не только данью уважения и памяти участникам Великой Отечественной войны, но и возвращение к истокам и общей исторической памяти.
https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921776838.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909820475_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e2a223a7c0fe6f8064cdeef01f0df157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей турчак, единая россия
Общество, Андрей Турчак, Единая Россия
Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах

Турчак: нужен мониторинг памятников Великой Отечественной войны в новых регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Андрей Турчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, в новых регионах, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Еще одно важное направление нашей работы - это мониторинг и приведение в порядок памятников, связанных с Великой Отечественной войной. В этом году необходимо эту работу продолжить. Уделить особое внимание нашим новым регионам. Многие мемориалы, захоронения пострадали в результате боевых действий, все необходимо восстанавливать", - сказал на заседании оргкомитета "Наша Победа".
Он добавил, что работы в этом направлении являются не только данью уважения и памяти участникам Великой Отечественной войны, но и возвращение к истокам и общей исторической памяти.
В Херсоне снесли памятник Владимиру Маяковскому - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Киевские власти снесли памятник Маяковскому в Херсоне
17 января, 09:13
 
ОбществоАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала