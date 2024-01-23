https://ria.ru/20240123/pamyatniki-1922904868.html

Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах

Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах - РИА Новости, 23.01.2024

Турчак призвал уделить внимание памятникам войны в новых регионах

Необходимо уделить особое внимание памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, в новых регионах, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:53

2024-01-23T10:53

2024-01-23T10:59

общество

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Необходимо уделить особое внимание памятникам, связанным с Великой Отечественной войной, в новых регионах, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Еще одно важное направление нашей работы - это мониторинг и приведение в порядок памятников, связанных с Великой Отечественной войной. В этом году необходимо эту работу продолжить. Уделить особое внимание нашим новым регионам. Многие мемориалы, захоронения пострадали в результате боевых действий, все необходимо восстанавливать", - сказал на заседании оргкомитета "Наша Победа". Он добавил, что работы в этом направлении являются не только данью уважения и памяти участникам Великой Отечественной войны, но и возвращение к истокам и общей исторической памяти.

https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921776838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей турчак, единая россия