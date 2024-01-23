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Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
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19:00 23.01.2024 (обновлено: 19:14 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/otnosheniya-1923063786.html
Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров
Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров
Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:00
2024-01-23T19:14
россия
в мире
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пхеньян
сергей лавров
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии."В наших отношениях с КНДР не нарушаем никаких норм международного права. Те, кто задает подобные вопросы, должны сначала ответить на наш вопрос. Если у вас есть доказательства – предоставьте их. Мы не собираемся защищаться, когда нет никаких доказательств того, в чем нас обвиняют", - сказал министр в интервью CBS.В этой связи Лавров упомянул обвинения в адрес России в "разрушении суверенитета" Украины, нарушении резолюции СБ ООН по Корее и Ирану и "других ужасных вещах", а также что РФ даже якобы сама взорвала "Северные потоки". "Террористические акты запрещены многими международными конвенциями", - добавил он.
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россия, в мире, москва, пхеньян, сергей лавров, оон, северный поток
Россия, В мире, Москва, Пхеньян, Сергей Лавров, ООН, Северный поток
Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров

Лавров: Россия и КНДР в своих отношениях не нарушают норм международного права

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии.
«
"В наших отношениях с КНДР не нарушаем никаких норм международного права. Те, кто задает подобные вопросы, должны сначала ответить на наш вопрос. Если у вас есть доказательства – предоставьте их. Мы не собираемся защищаться, когда нет никаких доказательств того, в чем нас обвиняют", - сказал министр в интервью CBS.
В этой связи Лавров упомянул обвинения в адрес России в "разрушении суверенитета" Украины, нарушении резолюции СБ ООН по Корее и Ирану и "других ужасных вещах", а также что РФ даже якобы сама взорвала "Северные потоки". "Террористические акты запрещены многими международными конвенциями", - добавил он.
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