https://ria.ru/20240123/otnosheniya-1923063786.html

Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров

Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024

Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров

Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:00

2024-01-23T19:00

2024-01-23T19:14

россия

в мире

москва

пхеньян

сергей лавров

оон

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922848954_0:105:3222:1918_1920x0_80_0_0_f9d637c99c5286954506d25e9c97eeb4.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии."В наших отношениях с КНДР не нарушаем никаких норм международного права. Те, кто задает подобные вопросы, должны сначала ответить на наш вопрос. Если у вас есть доказательства – предоставьте их. Мы не собираемся защищаться, когда нет никаких доказательств того, в чем нас обвиняют", - сказал министр в интервью CBS.В этой связи Лавров упомянул обвинения в адрес России в "разрушении суверенитета" Украины, нарушении резолюции СБ ООН по Корее и Ирану и "других ужасных вещах", а также что РФ даже якобы сама взорвала "Северные потоки". "Террористические акты запрещены многими международными конвенциями", - добавил он.

https://ria.ru/20240123/vizit-1923033492.html

россия

москва

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, москва, пхеньян, сергей лавров, оон, северный поток