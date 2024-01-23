https://ria.ru/20240123/otnosheniya-1923063786.html
Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров
Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров - РИА Новости, 23.01.2024
Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров
Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:00
2024-01-23T19:00
2024-01-23T19:14
россия
в мире
москва
пхеньян
сергей лавров
оон
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922848954_0:105:3222:1918_1920x0_80_0_0_f9d637c99c5286954506d25e9c97eeb4.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии."В наших отношениях с КНДР не нарушаем никаких норм международного права. Те, кто задает подобные вопросы, должны сначала ответить на наш вопрос. Если у вас есть доказательства – предоставьте их. Мы не собираемся защищаться, когда нет никаких доказательств того, в чем нас обвиняют", - сказал министр в интервью CBS.В этой связи Лавров упомянул обвинения в адрес России в "разрушении суверенитета" Украины, нарушении резолюции СБ ООН по Корее и Ирану и "других ужасных вещах", а также что РФ даже якобы сама взорвала "Северные потоки". "Террористические акты запрещены многими международными конвенциями", - добавил он.
https://ria.ru/20240123/vizit-1923033492.html
россия
москва
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922848954_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_9dc31252d5a0c1707e7c6d37345d720e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, москва, пхеньян, сергей лавров, оон, северный поток
Россия, В мире, Москва, Пхеньян, Сергей Лавров, ООН, Северный поток
Россия и КНДР не нарушают норм международного права, заявил Лавров
Лавров: Россия и КНДР в своих отношениях не нарушают норм международного права