https://ria.ru/20240123/obstrel-1923067166.html
Украинские войска обстреляли районы Донецка
Украинские войска обстреляли районы Донецка - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские войска обстреляли районы Донецка
Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:19
2024-01-23T19:19
2024-01-23T19:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петровский район
нато
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что семь мирных жителей получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Еще два сотрудника МЧС по ДНР пострадали, один из них скончался в больнице. Кроме того, получили повреждения два жилых дома, здание ясли-сада и ДК. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922958427.html
https://ria.ru/20240123/obstrel-1922981527.html
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донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петровский район, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Петровский район, НАТО
Украинские войска обстреляли районы Донецка
СЦКК: украинские войска обстреляли районы Донецка из натовской артиллерии