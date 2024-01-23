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Энергетики Москвы подключили к сетям 49 новостроек по реновации в 2023 году
Энергетики Москвы подключили к сетям 49 новостроек по реновации в 2023 году - РИА Новости, 23.01.2024
Энергетики Москвы подключили к сетям 49 новостроек по реновации в 2023 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства за прошлый год обеспечили электричеством около 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации, сообщил... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:58
2024-01-23T11:58
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства за прошлый год обеспечили электричеством около 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. За прошлый год подключили к сетям 49 таких многоквартирных домов в районах Косино-Ухтомский, Войковский, Академический и Лосиноостровский", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению новостроек было проложено более 180 километров электросетей напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. Суммарная присоединенная мощность составила более 950 тысяч кВТ. "Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства за прошлый год обеспечили электричеством около 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. За прошлый год подключили к сетям 49 таких многоквартирных домов в районах Косино-Ухтомский, Войковский, Академический и Лосиноостровский", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в рамках работ по технологическому присоединению новостроек было проложено более 180 километров электросетей напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. Суммарная присоединенная мощность составила более 950 тысяч кВТ.
"Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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