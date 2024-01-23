https://ria.ru/20240123/medvedev-1922935850.html
Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев
Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2024
Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев
Турбулентность на мировой арене нарастает, но позитивная динамика взаимодействия РФ и АСЕАН не снижается, и Россия и АСЕАН настроены на дальнейшее укрепление... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:11
2024-01-23T12:11
2024-01-23T12:41
россия
дмитрий медведев
в мире
юго-восточная азия
единая россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турбулентность на мировой арене нарастает, но позитивная динамика взаимодействия РФ и АСЕАН не снижается, и Россия и АСЕАН настроены на дальнейшее укрепление связей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Мы понимаем, что турбулентность на мировой арене, на мировой авансцене действительно нарастает. И в то же время позитивная динамика нашего взаимодействия - она не снижается. И это основано на близости позиций по глобальным и региональным проблемам. Важно, что и Россия, и АСЕАН нацелены на дальнейшее укрепление этих связей", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН"Мы настроены на расширение неполитизированного, полноправного сотрудничества в объединениях, которые сформированы Ассоциацией", - добавил Медведев.Он подчеркнул, что Россия действительно уделяет большое внимание углублению кооперации с государствами Юго-Восточной Азии."Регион принимает все более активное и созидательное участие в формировании новой архитектуры международных отношений... Расширяется сотрудничество России со странами "десятки", которое уверенно становится одним из центров многополярного мира", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240123/mir-1922908325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, в мире, юго-восточная азия, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Юго-Восточная Азия, Единая Россия
Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев
Медведев рассказал о позитивной динамике взаимодействия России и АСЕАН
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турбулентность на мировой арене нарастает, но позитивная динамика взаимодействия РФ и АСЕАН не снижается, и Россия и АСЕАН настроены на дальнейшее укрепление связей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мы понимаем, что турбулентность на мировой арене, на мировой авансцене действительно нарастает. И в то же время позитивная динамика нашего взаимодействия - она не снижается. И это основано на близости позиций по глобальным и региональным проблемам. Важно, что и Россия, и АСЕАН нацелены на дальнейшее укрепление этих связей", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН
Переход к многополярному миру не будет быстрым, заявил Медведев
"Мы настроены на расширение неполитизированного, полноправного сотрудничества в объединениях, которые сформированы Ассоциацией", - добавил Медведев.
Он подчеркнул, что Россия действительно уделяет большое внимание углублению кооперации с государствами Юго-Восточной Азии
.
"Регион принимает все более активное и созидательное участие в формировании новой архитектуры международных отношений... Расширяется сотрудничество России со странами "десятки", которое уверенно становится одним из центров многополярного мира", - сказал Медведев.
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