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Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2024
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12:11 23.01.2024 (обновлено: 12:41 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/medvedev-1922935850.html
Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев
Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2024
Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев
Турбулентность на мировой арене нарастает, но позитивная динамика взаимодействия РФ и АСЕАН не снижается, и Россия и АСЕАН настроены на дальнейшее укрепление... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:11
2024-01-23T12:41
россия
дмитрий медведев
в мире
юго-восточная азия
единая россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турбулентность на мировой арене нарастает, но позитивная динамика взаимодействия РФ и АСЕАН не снижается, и Россия и АСЕАН настроены на дальнейшее укрепление связей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Мы понимаем, что турбулентность на мировой арене, на мировой авансцене действительно нарастает. И в то же время позитивная динамика нашего взаимодействия - она не снижается. И это основано на близости позиций по глобальным и региональным проблемам. Важно, что и Россия, и АСЕАН нацелены на дальнейшее укрепление этих связей", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН"Мы настроены на расширение неполитизированного, полноправного сотрудничества в объединениях, которые сформированы Ассоциацией", - добавил Медведев.Он подчеркнул, что Россия действительно уделяет большое внимание углублению кооперации с государствами Юго-Восточной Азии."Регион принимает все более активное и созидательное участие в формировании новой архитектуры международных отношений... Расширяется сотрудничество России со странами "десятки", которое уверенно становится одним из центров многополярного мира", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240123/mir-1922908325.html
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россия, дмитрий медведев, в мире, юго-восточная азия, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, В мире, Юго-Восточная Азия, Единая Россия
Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев

Медведев рассказал о позитивной динамике взаимодействия России и АСЕАН

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турбулентность на мировой арене нарастает, но позитивная динамика взаимодействия РФ и АСЕАН не снижается, и Россия и АСЕАН настроены на дальнейшее укрепление связей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мы понимаем, что турбулентность на мировой арене, на мировой авансцене действительно нарастает. И в то же время позитивная динамика нашего взаимодействия - она не снижается. И это основано на близости позиций по глобальным и региональным проблемам. Важно, что и Россия, и АСЕАН нацелены на дальнейшее укрепление этих связей", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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"Мы настроены на расширение неполитизированного, полноправного сотрудничества в объединениях, которые сформированы Ассоциацией", - добавил Медведев.
Он подчеркнул, что Россия действительно уделяет большое внимание углублению кооперации с государствами Юго-Восточной Азии.
"Регион принимает все более активное и созидательное участие в формировании новой архитектуры международных отношений... Расширяется сотрудничество России со странами "десятки", которое уверенно становится одним из центров многополярного мира", - сказал Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевВ миреЮго-Восточная АзияЕдиная Россия
 
 
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