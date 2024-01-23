https://ria.ru/20240123/medvedev-1922935850.html

Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев

Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев - РИА Новости, 23.01.2024

Турбулентность на мировой арене нарастает, заявил Медведев

Турбулентность на мировой арене нарастает, но позитивная динамика взаимодействия РФ и АСЕАН не снижается, и Россия и АСЕАН настроены на дальнейшее укрепление... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:11

2024-01-23T12:11

2024-01-23T12:41

россия

дмитрий медведев

в мире

юго-восточная азия

единая россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Турбулентность на мировой арене нарастает, но позитивная динамика взаимодействия РФ и АСЕАН не снижается, и Россия и АСЕАН настроены на дальнейшее укрепление связей, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Мы понимаем, что турбулентность на мировой арене, на мировой авансцене действительно нарастает. И в то же время позитивная динамика нашего взаимодействия - она не снижается. И это основано на близости позиций по глобальным и региональным проблемам. Важно, что и Россия, и АСЕАН нацелены на дальнейшее укрепление этих связей", - сказал он на встрече с представителями политических партий АСЕАН"Мы настроены на расширение неполитизированного, полноправного сотрудничества в объединениях, которые сформированы Ассоциацией", - добавил Медведев.Он подчеркнул, что Россия действительно уделяет большое внимание углублению кооперации с государствами Юго-Восточной Азии."Регион принимает все более активное и созидательное участие в формировании новой архитектуры международных отношений... Расширяется сотрудничество России со странами "десятки", которое уверенно становится одним из центров многополярного мира", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240123/mir-1922908325.html

https://ria.ru/20231222/sammit-1917479479.html

россия

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, в мире, юго-восточная азия, единая россия