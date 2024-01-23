https://ria.ru/20240123/lipetsk-1922895006.html

Новые проекты развития представлены в Липецке

Новые проекты развития представлены в Липецке - РИА Новости, 23.01.2024

Новые проекты развития представлены в Липецке

Проект центра реабилитации и профессиональной переподготовки, в том числе для участников СВО, представлен в Липецке в рамках региональной миссии госкорпорации... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:48

2024-01-23T09:48

2024-01-23T09:48

липецкая область

липецкая область

липецк

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Проект центра реабилитации и профессиональной переподготовки, в том числе для участников СВО, представлен в Липецке в рамках региональной миссии госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ); это будет многофункциональный комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров, который вместит до 100 человек, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. Центр сможет принимать до 1,2 тысячи пациентов ежегодно. В комплексе будут обучать технике ходьбы на протезах и использования протезов верхних конечностей. Здесь можно будет позаниматься паралимпийскими видами спорта, а также получить новую востребованную профессию. На территории также появится бассейн, специально адаптированный для людей с ограниченными возможностями, говорится в сообщении. По мнению экспертов, проект имеет высокую социальную актуальность и наверняка заинтересует инвесторов. "Тема реабилитации и абилитации сейчас особенно важна. Совместно с одной крупнейшей инвестиционной группой мы рассматриваем возможность реализовать сеть реабилитационных центров нового поколения под новые социальные задачи, которые сейчас являются большим вызовом для нашего общества. Требуется разработка возможностей комплексного предоставления услуг по реабилитации и абилитации, в том числе переобучения, формирования условий социальной адаптации и интеграции в общество. Мы заинтересованы в проработке этого проекта как одного из пилотных", – заявила исполнительный директор бизнес-блока госкорпорации ВЭБ.РФ Алиса Денисова в ходе презентации, ее слова приводит пресс-служба. Не осталась без проектов и сфера туризма. Они были связаны со строительством санатория на месте старейшего в регионе бальнеологического курорта, программами путешествий выходного дня, а также созданием спортивного кластера для любителей активного отдыха. Также были предложения, посвященные решению актуальных проблем области. К примеру, оттока молодежи из региона и, как следствие, нехватки квалифицированных кадров. Ответом на эти вызовы должно стать повышение уровня качества жизни горожан и модернизация социальной инфраструктуры. Отдельное направление миссии – поддержка технологического предпринимательства. В регионе стартапы активно разрабатывает Технопарк-Липецк. Среди представленных стартапами технопарка продуктов и технологий эксперты отметили производство инновационной светотехники и реинжиниринг с использованием технологии 3Д-печати. Представители институтов развития рассказали компаниям о том, какие меры поддержки в разработке и продвижении ИТ-продуктов существуют на федеральном уровне, добавили в пресс-службе. "Проекты, которые мы обсуждали, затрагивают многие сферы: и рынок труда, и технологии, и предпринимательство, и социальную ответственность, и так далее. Некоторые проекты, как правило, простые в реализации и не нуждаются в помощи институтов развития. Но есть и сложные, комплексные предложения, например, реабилитация, переобучение преподавательских кадров, формирование систем дополнительного образования. Таким проектам уже нужна дополнительная поддержка", – цитирует пресс-служба генерального директора Агентства трансформации и развития экономики Владислава Онищенко. В финальный день региональной миссии, 23 января, пройдет стратегическая сессия по определению точек роста в муниципалитетах региона. Также будут представлены предложения, выработанные в ходе двухдневный бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ. Кроме того, отдельно пройдет сессия с представителями Липецкой области и лидерами идей, представленных на конкурс форума "Сильные идеи для нового времени". "Мы увидели много интересных проектов. Это еще раз подчеркивает, что Липецкая область – динамично развивающийся регион. А с помощью инструментов, предлагаемых ВЭБ.РФ, мы сможем сделать гораздо больше и гораздо быстрее. А это развитие экономики, новые рабочие места, высокотехнологичные производства. Потому что сейчас, в условиях, когда есть конкуренция за трудовые ресурсы, за инженеров и талантливых управленцев, надо первыми предлагать лучшие условия. Не просто двигаться вперед, а бежать со всех ног", – сказал заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240115/shakhmaty-1921444351.html

https://ria.ru/20240116/lipetsk-1921660971.html

липецкая область

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, липецк, агентство стратегических инициатив (аси)