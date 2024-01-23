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Лавров призвал США остановить боевые действия на Ближнем Востоке
Лавров призвал США остановить боевые действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров призвал США остановить боевые действия на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что остановка боевых действий и отказ от использования вето по резолюциям о прекращении огня в ООН со... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:13
2024-01-23T19:13
2024-01-23T19:13
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НЬЮ-ЙОРК, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что остановка боевых действий и отказ от использования вето по резолюциям о прекращении огня в ООН со стороны действующей администрации президента США будет способствовать нормализации ситуации на Ближнем Востоке. "Прекратить боевые действия. Не применяйте право вето, когда предлагается резолюция об объявлении гуманитарного прекращения огня. Вы дважды применяли право вето. Со стороны Совета Безопасности ООН нет никакой реакции на требование прекращения огня", - заявил министр в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, какой совет он может дать президенту США для разрешения кризиса на Ближнем Востоке. Глава МИД РФ добавил, что действующей администрации не следует "тянуть с созданием палестинского государства" и присоединиться к усилиям других участников международного процесса, не пытаясь "монополизировать процесс".
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в мире, сергей лавров, россия, оон, ближний восток, сша
В мире, Сергей Лавров, Россия, ООН, Ближний Восток, США
Лавров призвал США остановить боевые действия на Ближнем Востоке
Лавров: остановка боев поспособствует нормализации ситуации на Ближнем Востоке