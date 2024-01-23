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Лавров проводит встречу с главой МИД Алжира - РИА Новости, 23.01.2024
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18:33 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923057900.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Алжира
Лавров проводит встречу с главой МИД Алжира - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров проводит встречу с главой МИД Алжира
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и национальной диаспоры Алжира Ахмедом Аттафом. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:33
2024-01-23T18:33
россия
алжир (провинция)
сергей лавров
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и национальной диаспоры Алжира Ахмедом Аттафом. Встреча проходит в закрытом для прессы формате, перед ее началом министры тепло поприветствовали друг друга. Лавров уточнил у алжирского коллеги, давно ли тот прибыл в Нью-Йорк, Аттаф сообщил, что накануне утром. "(Добирался) 14 часов, из Дохи. Я принимал участие в саммите Движения неприсоединения в Кампале, это был единственный маршрут", - посетовал глава МИД Алжира.
https://ria.ru/20231225/putin-1917965646.html
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россия, алжир (провинция), сергей лавров
Россия, Алжир (провинция), Сергей Лавров
Лавров проводит встречу с главой МИД Алжира

Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Алжира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и национальной диаспоры Алжира Ахмедом Аттафом.
Встреча проходит в закрытом для прессы формате, перед ее началом министры тепло поприветствовали друг друга. Лавров уточнил у алжирского коллеги, давно ли тот прибыл в Нью-Йорк, Аттаф сообщил, что накануне утром.
"(Добирался) 14 часов, из Дохи. Я принимал участие в саммите Движения неприсоединения в Кампале, это был единственный маршрут", - посетовал глава МИД Алжира.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин ратифицировал конвенцию с Алжиром о выдаче преступников
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РоссияАлжир (провинция)Сергей Лавров
 
 
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