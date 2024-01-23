https://ria.ru/20240123/konfiskatsiya-1923063637.html
В Госдуме прокомментировали проект о конфискации имущества за фейки
В Госдуме прокомментировали проект о конфискации имущества за фейки - РИА Новости, 23.01.2024
В Госдуме прокомментировали проект о конфискации имущества за фейки
Государство будет решать, на что пойдут деньги с конфискованного за распространение фейков о ВС РФ имущества после принятия соответствующего закона, в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:00
2024-01-23T19:00
2024-01-23T19:00
общество
александр ющенко
вячеслав володин
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Государство будет решать, на что пойдут деньги с конфискованного за распространение фейков о ВС РФ имущества после принятия соответствующего закона, в частности, эти деньги можно направлять на поддержку военнослужащих и их семей, сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко, комментируя соответствующий законопроект. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума 24 января рассмотрит законопроект о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и за дискредитацию армии. "Государство определяет куда, на каком основании... поддержка семей, поддержка военнослужащих", - сказал он журналистам, на вопрос о том, на что можно потратить конфискованные деньги. Также Ющенко отметил, что "законопроект направлен на превентивные меры" и что "обратной силы не имеет". На вопрос журналиста о том, какую ответственность будет нести человек, у которого нет имущества, депутат ответил, что будет нести уголовную ответственность в зависимости от содеянного.
https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html
https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922753327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр ющенко, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Александр Ющенко, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
В Госдуме прокомментировали проект о конфискации имущества за фейки
Депутат: средства от конфискованного за фейки имущества распределит государство
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Государство будет решать, на что пойдут деньги с конфискованного за распространение фейков о ВС РФ имущества после принятия соответствующего закона, в частности, эти деньги можно направлять на поддержку военнослужащих и их семей, сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко, комментируя соответствующий законопроект.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин
сообщил, что Госдума 24 января рассмотрит законопроект о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и за дискредитацию армии.
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"Государство определяет куда, на каком основании... поддержка семей, поддержка военнослужащих", - сказал он журналистам, на вопрос о том, на что можно потратить конфискованные деньги.
Также Ющенко отметил, что "законопроект направлен на превентивные меры" и что "обратной силы не имеет".
На вопрос журналиста о том, какую ответственность будет нести человек, у которого нет имущества, депутат ответил, что будет нести уголовную ответственность в зависимости от содеянного.
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