https://ria.ru/20240123/konfiskatsiya-1923063637.html

В Госдуме прокомментировали проект о конфискации имущества за фейки

В Госдуме прокомментировали проект о конфискации имущества за фейки - РИА Новости, 23.01.2024

В Госдуме прокомментировали проект о конфискации имущества за фейки

Государство будет решать, на что пойдут деньги с конфискованного за распространение фейков о ВС РФ имущества после принятия соответствующего закона, в... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:00

2024-01-23T19:00

2024-01-23T19:00

общество

александр ющенко

вячеслав володин

госдума рф

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147281/64/1472816418_0:264:2730:1800_1920x0_80_0_0_6023399dd850306ca136603e20366c79.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Государство будет решать, на что пойдут деньги с конфискованного за распространение фейков о ВС РФ имущества после принятия соответствующего закона, в частности, эти деньги можно направлять на поддержку военнослужащих и их семей, сообщил депутат Госдумы Александр Ющенко, комментируя соответствующий законопроект. Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума 24 января рассмотрит законопроект о конфискации имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и за дискредитацию армии. "Государство определяет куда, на каком основании... поддержка семей, поддержка военнослужащих", - сказал он журналистам, на вопрос о том, на что можно потратить конфискованные деньги. Также Ющенко отметил, что "законопроект направлен на превентивные меры" и что "обратной силы не имеет". На вопрос журналиста о том, какую ответственность будет нести человек, у которого нет имущества, депутат ответил, что будет нести уголовную ответственность в зависимости от содеянного.

https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html

https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922753327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр ющенко, вячеслав володин, госдума рф, вооруженные силы рф