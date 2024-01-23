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На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня - РИА Новости, 23.01.2024
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14:53 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/kitay-1922979279.html
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня - РИА Новости, 23.01.2024
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня
Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 31, поиски пропавших без вести продолжаются, сообщило... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:53
2024-01-23T14:53
в мире
китай
юньнань
си цзиньпин
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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 31, поиски пропавших без вести продолжаются, сообщило Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось об 20 погибших. Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек, связь с ними была потеряна. "По состоянию на 17.40 по местному времени (12.40 мск) 23 января, на месте происшествия удалось найти 31 человека, все они были без признаков жизни,", - говорится в сообщении телевидения. На месте природного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы свыше 1 тысячи пожарных. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.
https://ria.ru/20240118/filippiny-1922105139.html
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в мире, китай, юньнань, си цзиньпин
В мире, Китай, Юньнань, Си Цзиньпин
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня

Число жертв схода оползня на юго-западе Китая возросло до 31

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 31, поиски пропавших без вести продолжаются, сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось об 20 погибших.
Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек, связь с ними была потеряна.
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"По состоянию на 17.40 по местному времени (12.40 мск) 23 января, на месте происшествия удалось найти 31 человека, все они были без признаков жизни,", - говорится в сообщении телевидения.
На месте природного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы свыше 1 тысячи пожарных.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.
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