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"Хезболла" второй раз нанесла ракетный удар по базе в Израиле - РИА Новости, 23.01.2024
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16:17 23.01.2024 (обновлено: 16:18 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/khezbolla-1923013463.html
"Хезболла" второй раз нанесла ракетный удар по базе в Израиле
"Хезболла" второй раз нанесла ракетный удар по базе в Израиле - РИА Новости, 23.01.2024
"Хезболла" второй раз нанесла ракетный удар по базе в Израиле
Ливанское движение "Хезболлах" во вторник во второй раз с начала октября нанесло ракетные удары по базе контроля за воздушным движением "Мерон" на севере... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:17
2024-01-23T16:18
в мире
израиль
ливан
сирия
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 23 янв - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" во вторник во второй раз с начала октября нанесло ракетные удары по базе контроля за воздушным движением "Мерон" на севере Израиля, говорится в сообщении движения в телеграм-канале. "Ливанское движение исламского сопротивления во второй раз нанесло удар по вражеской базе управления воздушными силами "Мерон" в Джебель-эль-Джармаке в ответ на недавние убийства в Ливане и Сирии, а также неоднократные нападения на мирных жителей и дома в наших населенных пунктах", - отмечается в сообщении движения. Это второй раз, когда "Хезболлах" наносит удар по базе "Мерон", на которой находится израильский военный объект, осуществляющий операции по воздушному наблюдению для ВВС Израиля. Ранее "Хезболлах" сообщила, что шестого января база подверглась бомбардировке десятками ракет в ответ на убийство заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240123/voyna-1922976175.html
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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Сирия, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" второй раз нанесла ракетный удар по базе в Израиле

"Хезболла" второй раз нанесла ракетный удар по базе "Мерон" на севере Израиля

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ДОХА, 23 янв - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" во вторник во второй раз с начала октября нанесло ракетные удары по базе контроля за воздушным движением "Мерон" на севере Израиля, говорится в сообщении движения в телеграм-канале.
"Ливанское движение исламского сопротивления во второй раз нанесло удар по вражеской базе управления воздушными силами "Мерон" в Джебель-эль-Джармаке в ответ на недавние убийства в Ливане и Сирии, а также неоднократные нападения на мирных жителей и дома в наших населенных пунктах", - отмечается в сообщении движения.
Это второй раз, когда "Хезболлах" наносит удар по базе "Мерон", на которой находится израильский военный объект, осуществляющий операции по воздушному наблюдению для ВВС Израиля. Ранее "Хезболлах" сообщила, что шестого января база подверглась бомбардировке десятками ракет в ответ на убийство заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Израиль не хочет войны с "Хезболлой", заявил министр обороны страны
Вчера, 14:39
 
В миреИзраильЛиванСирияХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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