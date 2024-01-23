https://ria.ru/20240123/khezbolla-1923013463.html

"Хезболла" второй раз нанесла ракетный удар по базе в Израиле

"Хезболла" второй раз нанесла ракетный удар по базе в Израиле - РИА Новости, 23.01.2024

"Хезболла" второй раз нанесла ракетный удар по базе в Израиле

Ливанское движение "Хезболлах" во вторник во второй раз с начала октября нанесло ракетные удары по базе контроля за воздушным движением "Мерон" на севере... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:17

2024-01-23T16:17

2024-01-23T16:18

в мире

израиль

ливан

сирия

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg

ДОХА, 23 янв - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" во вторник во второй раз с начала октября нанесло ракетные удары по базе контроля за воздушным движением "Мерон" на севере Израиля, говорится в сообщении движения в телеграм-канале. "Ливанское движение исламского сопротивления во второй раз нанесло удар по вражеской базе управления воздушными силами "Мерон" в Джебель-эль-Джармаке в ответ на недавние убийства в Ливане и Сирии, а также неоднократные нападения на мирных жителей и дома в наших населенных пунктах", - отмечается в сообщении движения. Это второй раз, когда "Хезболлах" наносит удар по базе "Мерон", на которой находится израильский военный объект, осуществляющий операции по воздушному наблюдению для ВВС Израиля. Ранее "Хезболлах" сообщила, что шестого января база подверглась бомбардировке десятками ракет в ответ на убийство заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240123/voyna-1922976175.html

израиль

ливан

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году