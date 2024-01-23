https://ria.ru/20240123/kherson-1922863450.html

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.01.2024

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:44

2024-01-23T00:44

2024-01-23T00:44

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон..., в городе раздаются взрывы", - пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской области, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240121/ukraina-1922617700.html

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