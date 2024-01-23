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СМИ: Зеленский хочет лишать гражданства получивших паспорт России украинцев - РИА Новости, 23.01.2024
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01:51 23.01.2024 (обновлено: 02:07 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/grazhdanstvo-1922866281.html
СМИ: Зеленский хочет лишать гражданства получивших паспорт России украинцев
СМИ: Зеленский хочет лишать гражданства получивших паспорт России украинцев - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: Зеленский хочет лишать гражданства получивших паспорт России украинцев
Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве предусматривает с некоторыми исключениями, что украинцы, получившие паспорт России,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T01:51
2024-01-23T02:07
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве предусматривает с некоторыми исключениями, что украинцы, получившие паспорт России, лишатся украинского гражданства, сообщает издание "Страна.ua".Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит раздавать паспорта этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.&quot;Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт&quot;, - говорится в материале.По данным издания, украинцев будут лишать гражданства в случае добровольного получения паспорта страны, признанной Радой "государством-агрессором или государством-оккупантом".Также, по информации издания, украинского гражданства предлагается лишать за "использование гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности или национальным интересам Украины".Кроме того, основанием для лишения может стать "приобретение лицом гражданства Украины вследствие представления ложных сведений, поддельных документов, сокрытие любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины".Предлагается лишать гражданства и за невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам конституции и истории Украины и на уровень владения государственным языком. Еще одним основанием для лишения украинского гражданства может стать установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в "государстве-агрессоре или государстве-оккупанте", пишет издание.Также приводится список стран, граждане которых смогут получать гражданство Украины в упрощенном порядке: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников.
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922748742.html
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СМИ: Зеленский хочет лишать гражданства получивших паспорт России украинцев

"Страна.ua": Зеленский предложил лишать гражданства ставших россиянами украинцев

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкПаспорта граждан Украины
Паспорта граждан Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Паспорта граждан Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве предусматривает с некоторыми исключениями, что украинцы, получившие паспорт России, лишатся украинского гражданства, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду Украины законопроект о множественном гражданстве, который позволит раздавать паспорта этническим украинцам, за исключением граждан России, а также иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.
«

"Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт", - говорится в материале.

По данным издания, украинцев будут лишать гражданства в случае добровольного получения паспорта страны, признанной Радой "государством-агрессором или государством-оккупантом".
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Также, по информации издания, украинского гражданства предлагается лишать за "использование гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности или национальным интересам Украины".
Кроме того, основанием для лишения может стать "приобретение лицом гражданства Украины вследствие представления ложных сведений, поддельных документов, сокрытие любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины".
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Предлагается лишать гражданства и за невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам конституции и истории Украины и на уровень владения государственным языком. Еще одним основанием для лишения украинского гражданства может стать установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в "государстве-агрессоре или государстве-оккупанте", пишет издание.
Также приводится список стран, граждане которых смогут получать гражданство Украины в упрощенном порядке: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников.
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