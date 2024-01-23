https://ria.ru/20240123/gotovnost-1923064187.html
Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине
Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешняя администрация США готова обсуждать работу посольств и ситуацию с задержанными, но не конфликт... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:03
2024-01-23T19:03
2024-01-23T19:22
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НЬЮ-ЙОРК, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешняя администрация США готова обсуждать работу посольств и ситуацию с задержанными, но не конфликт на Украине."Они готовы время от времени говорить про задержанных, обмены, функционирование посольств в Москве и Вашингтоне и нашего Постпредства при ООН в Нью-Йорке. Но не на политические темы... Мы готовы выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной", - сказал Лавров в интервью CBS.
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923065631.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, оон
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН
Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине
Лавров: США готовы обсуждать работу посольств, но не конфликт на Украине