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Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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19:03 23.01.2024 (обновлено: 19:22 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/gotovnost-1923064187.html
Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине
Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешняя администрация США готова обсуждать работу посольств и ситуацию с задержанными, но не конфликт... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:03
2024-01-23T19:22
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешняя администрация США готова обсуждать работу посольств и ситуацию с задержанными, но не конфликт на Украине.&quot;Они готовы время от времени говорить про задержанных, обмены, функционирование посольств в Москве и Вашингтоне и нашего Постпредства при ООН в Нью-Йорке. Но не на политические темы... Мы готовы выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной&quot;, - сказал Лавров в интервью CBS.
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923065631.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, оон
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН
Лавров оценил готовность США обсуждать конфликт на Украине

Лавров: США готовы обсуждать работу посольств, но не конфликт на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешняя администрация США готова обсуждать работу посольств и ситуацию с задержанными, но не конфликт на Украине.
«

"Они готовы время от времени говорить про задержанных, обмены, функционирование посольств в Москве и Вашингтоне и нашего Постпредства при ООН в Нью-Йорке. Но не на политические темы... Мы готовы выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной", - сказал Лавров в интервью CBS.

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