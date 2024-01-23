https://ria.ru/20240123/fermery-1923061181.html

Французские фермеры намерены протестовать "сколько будет необходимо"

Французские фермеры намерены протестовать "сколько будет необходимо" - РИА Новости, 23.01.2024

Французские фермеры намерены протестовать "сколько будет необходимо"

Протесты фермеров, недовольных политикой правительства Франции, продолжают набирать обороты: аграрии блокируют автотрассы по всей стране и заваливают префектуры РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:44

2024-01-23T18:44

2024-01-23T18:48

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ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Протесты фермеров, недовольных политикой правительства Франции, продолжают набирать обороты: аграрии блокируют автотрассы по всей стране и заваливают префектуры навозом и отходами. Во вторник в коммуне Ажен в департаменте Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания протестующие аграрии заблокировали вход в здание префектуры. На видео, публикуемых в социальных сетях, видно, как грузовики и тракторы вывалили у входа огромные кучи сена, навоза, автомобильных покрышек и различных отходов. Они также забрызгали ограждения красной краской. По свидетельствам очевидцев, они также использовали потроха и кровь со скотобоен. На воротах аграрии разместили растяжку со словами "Мы не будем погибать в тишине". Участники митинга также почтили минутой молчания память женщины, погибшей ранее в ходе протестов фермеров из-за наезда автомобиля на баррикады. Накануне профсоюзы фермеров заявили, что намерены продолжать протесты "всю неделю и так долго, как это будет необходимо". Президент Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) Арно Руссо сообщил, что "каждую минуту" получает информацию о новых баррикадах. По его словам, все больше и больше спонтанных манифестаций начнут проходить по всей стране. Французский оператор автодорог Vinci опубликовал на своем сайте предупреждение для автовладельцев. "С 20 января манифестации аграриев влияют на движение на многих трассах. В связи с вероятностью продления ограничений Vinci рекомендует всем водителям проверять информацию перед дорогой", - говорится в сообщении. На интерактивной карте видно множество отмеченных черным цветом участков – отрезков трасс, блокированных фермерами, и предупреждений о манифестациях. Президент Франции Эммануэль Макрон в Х потребовал от правительства "полной вовлеченности" и "конкретных мер" для выхода из кризиса в стране. С четверга фермеры в регионе Окситания продолжают блокировать автотрассы. Шоссе А64 заблокировано тракторами, стогами сена и кучами навоза. Продолжается блокада подъездов к АЭС Гольфеш. По призыву профсоюзов протесты фермеров постепенно распространяются на всю страну. По сообщению телеканала BFMTV, во вторник около сотни транспортных средств, а также 30 тракторов заблокировали автотрассу А7 в департаменте Дром к югу от Лиона. Профсоюз Jeunes Agriculteurs призвал блокировать автодорогу А16 в коммуне Бове региона О-де-Франс, где расположен один из трех парижских аэропортов. Шоссе А62 блокировано на уровне коммуны Ажен в департаменте Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания. Протестные акции продолжаются в районе Байонны на трассе А63 в обоих направлениях. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство. Как сообщали СМИ, Макрон опасается стихийного роста протестного движения французских фермеров и возникновения нового социального движения по типу "желтых жилетов".

https://ria.ru/20240123/barrikady-1922980626.html

https://ria.ru/20240122/frantsiya-1922777751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, лион, эммануэль макрон