https://ria.ru/20240123/ekvador-1922897382.html

США направят в Эквадор сотрудников силовых структур на фоне беспорядков

США направят в Эквадор сотрудников силовых структур на фоне беспорядков - РИА Новости, 23.01.2024

США направят в Эквадор сотрудников силовых структур на фоне беспорядков

США направят в Эквадор сотрудников министерства внутренней безопасности и увеличат присутствие ФБР в рамках поддержки местных правоохранительных органов на фоне РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:08

2024-01-23T10:08

2024-01-23T10:08

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США направят в Эквадор сотрудников министерства внутренней безопасности и увеличат присутствие ФБР в рамках поддержки местных правоохранительных органов на фоне обострившейся ситуации с беспорядками в стране, сообщается в релизе Белого дома. "США объявили, что в ближайшие дни ФБР увеличит свой персонал в стране (Эквадоре - ред.), чтобы поддержать эквадорскую национальную полицию и офис генпрокурора. Кроме того, министерство внутренней безопасности направляет персонал, чтобы помочь подготовить сотрудников полиции и прокуратуры", - говорится в релизе. Белый дом также отметил, что на этой неделе США будут содействовать передаче Эквадору 20 тысяч бронежилетов и важного оборудования для обеспечения безопасности на сумму 1 миллион долларов. Как отмечается в релизе, специальный советник президента США Джо Байдена по Северной и Южной Америке Кристофер Додд и глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон встретились в понедельник с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, чтобы "продемонстрировать поддержку США стране после всплеска насилия". Во вторник представители США намерены встретиться с другими высокопоставленными эквадорскими чиновниками. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами

https://ria.ru/20240122/ekvador-1922675714.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эквадор, сша, фбр, министерство обороны сша