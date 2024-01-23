https://ria.ru/20240123/ekvador-1922897382.html
США направят в Эквадор сотрудников силовых структур на фоне беспорядков
США направят в Эквадор сотрудников силовых структур на фоне беспорядков - РИА Новости, 23.01.2024
США направят в Эквадор сотрудников силовых структур на фоне беспорядков
США направят в Эквадор сотрудников министерства внутренней безопасности и увеличат присутствие ФБР в рамках поддержки местных правоохранительных органов на фоне РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:08
2024-01-23T10:08
2024-01-23T10:08
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США направят в Эквадор сотрудников министерства внутренней безопасности и увеличат присутствие ФБР в рамках поддержки местных правоохранительных органов на фоне обострившейся ситуации с беспорядками в стране, сообщается в релизе Белого дома. "США объявили, что в ближайшие дни ФБР увеличит свой персонал в стране (Эквадоре - ред.), чтобы поддержать эквадорскую национальную полицию и офис генпрокурора. Кроме того, министерство внутренней безопасности направляет персонал, чтобы помочь подготовить сотрудников полиции и прокуратуры", - говорится в релизе. Белый дом также отметил, что на этой неделе США будут содействовать передаче Эквадору 20 тысяч бронежилетов и важного оборудования для обеспечения безопасности на сумму 1 миллион долларов. Как отмечается в релизе, специальный советник президента США Джо Байдена по Северной и Южной Америке Кристофер Додд и глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон встретились в понедельник с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, чтобы "продемонстрировать поддержку США стране после всплеска насилия". Во вторник представители США намерены встретиться с другими высокопоставленными эквадорскими чиновниками. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами
https://ria.ru/20240122/ekvador-1922675714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, сша, фбр, министерство обороны сша
В мире, Эквадор, США, ФБР, Министерство обороны США
США направят в Эквадор сотрудников силовых структур на фоне беспорядков
США направят в Эквадор сотрудников МВБ и ФБР на фоне обострившихся беспорядков
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США направят в Эквадор сотрудников министерства внутренней безопасности и увеличат присутствие ФБР в рамках поддержки местных правоохранительных органов на фоне обострившейся ситуации с беспорядками в стране, сообщается в релизе Белого дома.
"США объявили, что в ближайшие дни ФБР увеличит свой персонал в стране (Эквадоре - ред.), чтобы поддержать эквадорскую национальную полицию и офис генпрокурора. Кроме того, министерство внутренней безопасности направляет персонал, чтобы помочь подготовить сотрудников полиции и прокуратуры", - говорится в релизе.
Белый дом также отметил, что на этой неделе США будут содействовать передаче Эквадору 20 тысяч бронежилетов и важного оборудования для обеспечения безопасности на сумму 1 миллион долларов.
Как отмечается в релизе, специальный советник президента США Джо Байдена
по Северной и Южной Америке
Кристофер Додд и глава Южного командования Пентагона
Лора Ричардсон встретились в понедельник с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, чтобы "продемонстрировать поддержку США стране после всплеска насилия". Во вторник представители США намерены встретиться с другими высокопоставленными эквадорскими чиновниками.
В Эквадоре с начала введения ЧС задержали почти 2800 человек
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля
двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ
, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами
Власти Эквадора применят ИИ для борьбы с коррупцией