https://ria.ru/20240123/ekspo-2025-1923076290.html

Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025

Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025 - РИА Новости, 23.01.2024

Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025

Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2025, следует из распоряжения на сайте... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T20:06

2024-01-23T20:06

2024-01-23T20:42

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2025, следует из распоряжения на сайте официального опубликования правовых актов."Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2025", — говорится в документе.ЭКСПО — крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 государств. Каждые пять лет страны показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В 2025 году выставка пройдет с 2 мая по 2 ноября в японской Осаке.В 2022-м Россия также отозвала кандидатуру Москвы на право проведения ЭКСПО-2030. Как пояснили в Министерстве иностранных дел, это решение связано с тем, что в существующих условиях заявка не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку. В ведомстве также констатировали, что международное выставочное движение стало очередной жертвой кампании по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, которую развернул коллективный Запад.

https://realty.ria.ru/20230413/ekspo-1865014098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, правительство рф