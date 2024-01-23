https://ria.ru/20240123/ekspo-2025-1923076290.html
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025 - РИА Новости, 23.01.2024
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025
Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2025, следует из распоряжения на сайте... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:06
2024-01-23T20:06
2024-01-23T20:42
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2025, следует из распоряжения на сайте официального опубликования правовых актов."Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2025", — говорится в документе.ЭКСПО — крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 государств. Каждые пять лет страны показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В 2025 году выставка пройдет с 2 мая по 2 ноября в японской Осаке.В 2022-м Россия также отозвала кандидатуру Москвы на право проведения ЭКСПО-2030. Как пояснили в Министерстве иностранных дел, это решение связано с тем, что в существующих условиях заявка не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку. В ведомстве также констатировали, что международное выставочное движение стало очередной жертвой кампании по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, которую развернул коллективный Запад.
https://realty.ria.ru/20230413/ekspo-1865014098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025
Мишустин упразднил оргкомитет по обеспечению участия России в ЭКСПО-2025