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Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025 - РИА Новости, 23.01.2024
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20:06 23.01.2024 (обновлено: 20:42 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/ekspo-2025-1923076290.html
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025 - РИА Новости, 23.01.2024
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025
Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2025, следует из распоряжения на сайте... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:06
2024-01-23T20:42
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2025, следует из распоряжения на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке &quot;ЭКСПО-2025&quot;, — говорится в документе.ЭКСПО — крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 государств. Каждые пять лет страны показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В 2025 году выставка пройдет с 2 мая по 2 ноября в японской Осаке.В 2022-м Россия также отозвала кандидатуру Москвы на право проведения ЭКСПО-2030. Как пояснили в Министерстве иностранных дел, это решение связано с тем, что в существующих условиях заявка не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку. В ведомстве также констатировали, что международное выставочное движение стало очередной жертвой кампании по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, которую развернул коллективный Запад.
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россия, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию в ЭКСПО-2025

Мишустин упразднил оргкомитет по обеспечению участия России в ЭКСПО-2025

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке участия России во всемирной выставке ЭКСПО-2025, следует из распоряжения на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2025", — говорится в документе.

ЭКСПО — крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 государств. Каждые пять лет страны показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В 2025 году выставка пройдет с 2 мая по 2 ноября в японской Осаке.
В 2022-м Россия также отозвала кандидатуру Москвы на право проведения ЭКСПО-2030. Как пояснили в Министерстве иностранных дел, это решение связано с тем, что в существующих условиях заявка не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку. В ведомстве также констатировали, что международное выставочное движение стало очередной жертвой кампании по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, которую развернул коллективный Запад.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Японии началось строительство площадки ЭКСПО-2025
13 апреля 2023, 12:16
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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