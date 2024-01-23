https://ria.ru/20240123/egipet-1922959900.html

Лихачев оценил объем заказов у египетских компаний для АЭС "Эль-Дабаа"

Лихачев оценил объем заказов у египетских компаний для АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024

Лихачев оценил объем заказов у египетских компаний для АЭС "Эль-Дабаа"

Объем заказов "Росатома", размещенных у компаний для строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", превысил 1,2 миллиарда долларов, заявил генеральный директор РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:54

2024-01-23T13:54

2024-01-23T13:56

ядерные технологии

египет

россия

средиземное море

владимир путин

алексей лихачев

абдель фаттах ас-сиси

аэс "эль-дабаа"

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Объем заказов "Росатома", размещенных у компаний для строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", превысил 1,2 миллиарда долларов, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы активно привлекаем к реализации нашего совместного проекта египетский бизнес. Сегодня более 90 компаний Египта стали нашими партнерами. С ними заключено 285 контрактов... Объем заказов у египетских поставщиков сегодня превысил 1,2 миллиардов долларов", - сказал Лихачев в рамках торжественной церемонии начала строительства блока №4 АЭС "Эль-Дабаа". В мероприятии приняли участие президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект "Эль-Дабаа" развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.

https://ria.ru/20240123/aes-1922957757.html

https://ria.ru/20230724/dvigateli-1885858246.html

египет

россия

средиземное море

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Дарья Буймова

египет, россия, средиземное море, владимир путин, алексей лихачев, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире