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Лихачев оценил объем заказов у египетских компаний для АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024
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Ядерные технологии
 
13:54 23.01.2024 (обновлено: 13:56 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/egipet-1922959900.html
Лихачев оценил объем заказов у египетских компаний для АЭС "Эль-Дабаа"
Лихачев оценил объем заказов у египетских компаний для АЭС "Эль-Дабаа" - РИА Новости, 23.01.2024
Лихачев оценил объем заказов у египетских компаний для АЭС "Эль-Дабаа"
Объем заказов "Росатома", размещенных у компаний для строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", превысил 1,2 миллиарда долларов, заявил генеральный директор РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:54
2024-01-23T13:56
ядерные технологии
египет
россия
средиземное море
владимир путин
алексей лихачев
абдель фаттах ас-сиси
аэс "эль-дабаа"
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Объем заказов "Росатома", размещенных у компаний для строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", превысил 1,2 миллиарда долларов, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы активно привлекаем к реализации нашего совместного проекта египетский бизнес. Сегодня более 90 компаний Египта стали нашими партнерами. С ними заключено 285 контрактов... Объем заказов у египетских поставщиков сегодня превысил 1,2 миллиардов долларов", - сказал Лихачев в рамках торжественной церемонии начала строительства блока №4 АЭС "Эль-Дабаа". В мероприятии приняли участие президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект "Эль-Дабаа" развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.
https://ria.ru/20240123/aes-1922957757.html
https://ria.ru/20230724/dvigateli-1885858246.html
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египет, россия, средиземное море, владимир путин, алексей лихачев, абдель фаттах ас-сиси, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Ядерные технологии, Египет, Россия, Средиземное море, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Абдель Фаттах ас-Сиси, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев оценил объем заказов у египетских компаний для АЭС "Эль-Дабаа"

Объем заказов у компаний Египта для "Эль-Дабаа" превысил миллиард долларов

© Госкорпорация "Росатом"Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте
© Госкорпорация "Росатом"
Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Объем заказов "Росатома", размещенных у компаний для строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", превысил 1,2 миллиарда долларов, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы активно привлекаем к реализации нашего совместного проекта египетский бизнес. Сегодня более 90 компаний Египта стали нашими партнерами. С ними заключено 285 контрактов... Объем заказов у египетских поставщиков сегодня превысил 1,2 миллиардов долларов", - сказал Лихачев в рамках торжественной церемонии начала строительства блока №4 АЭС "Эль-Дабаа".
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Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа"
Вчера, 13:43
В мероприятии приняли участие президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси.
Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект "Эль-Дабаа" развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".
Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект - не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.
Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
"Трансмашхолдинг" поставит двигатели для египетской АЭС в Эль-Дабаа
24 июля 2023, 02:04
 
Ядерные технологииЕгипетРоссияСредиземное мореВладимир ПутинАлексей ЛихачевАбдель Фаттах ас-СисиАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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