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Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО
Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО
Заявление США в ООН о том, что Россия якобы использовала иранские беспилотники на Украине, это ложь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:53
2024-01-23T18:53
2024-01-23T19:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявление США в ООН о том, что Россия якобы использовала иранские беспилотники на Украине, это ложь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мне все равно, что какие-то иранские беспилотники выставляются в миссии США при ООН. Нас обвиняют в том, что мы якобы использовали эти беспилотники для нападения на Украину и что есть их обломки, которые это "доказывают". Это ложь", - сказал министр в интервью американскому телеканалу CBS.
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923065631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО
Лавров назвал ложью слова США об использовании Россией иранских дронов в СВО