https://ria.ru/20240123/drony-1923062161.html

Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО

Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО - РИА Новости, 23.01.2024

Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО

Заявление США в ООН о том, что Россия якобы использовала иранские беспилотники на Украине, это ложь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:53

2024-01-23T18:53

2024-01-23T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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оон

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявление США в ООН о том, что Россия якобы использовала иранские беспилотники на Украине, это ложь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мне все равно, что какие-то иранские беспилотники выставляются в миссии США при ООН. Нас обвиняют в том, что мы якобы использовали эти беспилотники для нападения на Украину и что есть их обломки, которые это "доказывают". Это ложь", - сказал министр в интервью американскому телеканалу CBS.

https://ria.ru/20240123/lavrov-1923065631.html

сша

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, оон