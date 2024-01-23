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Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО - РИА Новости, 23.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:53 23.01.2024 (обновлено: 19:24 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/drony-1923062161.html
Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО
Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО - РИА Новости, 23.01.2024
Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО
Заявление США в ООН о том, что Россия якобы использовала иранские беспилотники на Украине, это ложь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:53
2024-01-23T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявление США в ООН о том, что Россия якобы использовала иранские беспилотники на Украине, это ложь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мне все равно, что какие-то иранские беспилотники выставляются в миссии США при ООН. Нас обвиняют в том, что мы якобы использовали эти беспилотники для нападения на Украину и что есть их обломки, которые это "доказывают". Это ложь", - сказал министр в интервью американскому телеканалу CBS.
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923065631.html
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в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН
Лавров назвал ложью обвинения США в использовании иранских дронов в СВО

Лавров назвал ложью слова США об использовании Россией иранских дронов в СВО

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заявление США в ООН о том, что Россия якобы использовала иранские беспилотники на Украине, это ложь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мне все равно, что какие-то иранские беспилотники выставляются в миссии США при ООН. Нас обвиняют в том, что мы якобы использовали эти беспилотники для нападения на Украину и что есть их обломки, которые это "доказывают". Это ложь", - сказал министр в интервью американскому телеканалу CBS.
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