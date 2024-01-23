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В Британии анонсировали новый раунд приема заявок на помощь Украине - РИА Новости, 23.01.2024
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00:48 23.01.2024 (обновлено: 00:49 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/britaniya-1922863596.html
В Британии анонсировали новый раунд приема заявок на помощь Украине
В Британии анонсировали новый раунд приема заявок на помощь Украине - РИА Новости, 23.01.2024
В Британии анонсировали новый раунд приема заявок на помощь Украине
Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что вскоре начнется новый раунд приема заявок на финансирование из Международного фонда поддержки... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:48
2024-01-23T00:49
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что вскоре начнется новый раунд приема заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины (IFU) для поставок вооружений Киеву. "Третий раунд приема заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины, сосредоточенный на возможностях морской и противовоздушной обороны, начнется в ближайшее время", - ответил Хиппи на вопрос депутата Джона Хили на сайте британского парламента. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, великобритания, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В Британии анонсировали новый раунд приема заявок на помощь Украине

В минобороны Британии заявили о скором начале приема заявок на помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что вскоре начнется новый раунд приема заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины (IFU) для поставок вооружений Киеву.
"Третий раунд приема заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины, сосредоточенный на возможностях морской и противовоздушной обороны, начнется в ближайшее время", - ответил Хиппи на вопрос депутата Джона Хили на сайте британского парламента.
Рустем Умеров
Бельгия готова выделить Украине военную помощь, заявил Умеров
Вчера, 19:43
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
УкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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