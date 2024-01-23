https://ria.ru/20240123/boks-1923081898.html
Получивший гражданство России Джонсон назвал себя шоколадным русским
Получивший гражданство России Джонсон назвал себя шоколадным русским - РИА Новости Спорт, 23.01.2024
Получивший гражданство России Джонсон назвал себя шоколадным русским
Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон заявил, что ощущает себя на 100% русским. РИА Новости Спорт, 23.01.2024
2024-01-23T20:55:00+03:00
2024-01-23T20:55:00+03:00
2024-01-23T20:55:00+03:00
единоборства
кевин джонсон
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891129868_0:0:828:467_1920x0_80_0_0_d599d8a723d6758ad4cbc4290b873b50.jpg
https://ria.ru/20240122/boks-1922804011.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891129868_0:0:828:621_1920x0_80_0_0_73cf0e42365b99226393d0284c58e2b9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кевин джонсон, бокс
Единоборства, Кевин Джонсон, Бокс
Получивший гражданство России Джонсон назвал себя шоколадным русским
Получивший гражданство России боксер Джонсон заявил, что он "шоколадный русский"