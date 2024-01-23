Рейтинг@Mail.ru
20:55 23.01.2024
Получивший гражданство России Джонсон назвал себя шоколадным русским
Получивший гражданство России Джонсон назвал себя шоколадным русским
Получивший гражданство России Джонсон назвал себя шоколадным русским

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон заявил, что ощущает себя на 100% русским.
Президент РФ Владимир Путин 9 января подписал указ о принятии Джонсона в российское гражданство, 11 января спортсмену вручили российский паспорт.
"Что ж, теперь я гражданин России. Так что это должно быть что-то особенное. Я 100% русский, не меньше. Шоколадный русский", - приводит слова Джонсона РЕН ТВ.
В активе 44-летнего Джонсона 60 боев на профессиональном ринге (36 побед, 22 поражения, 2 ничьи). В 2009 году он уступил в поединке за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) украинцу Виталию Кличко.
Кевин Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Названа дата первого боя Джонсона после получения российского паспорта
22 января 2024, 16:54
 
