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Елену Блиновскую отправили в СИЗО - РИА Новости, 23.01.2024
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01:04 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/blinovskaya-1922864437.html
Елену Блиновскую отправили в СИЗО
Елену Блиновскую отправили в СИЗО - РИА Новости, 23.01.2024
Елену Блиновскую отправили в СИЗО
Замоскворецкий суд Москвы отправил в понедельник в СИЗО блогера Елену Блиновскую из-за нарушения условий домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T01:04
2024-01-23T01:04
шоубиз
россия
елена блиновская
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в понедельник в СИЗО блогера Елену Блиновскую из-за нарушения условий домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля", - огласил решение судья Артём Устинов.После оглашения Блиновская была взята под стражу в зале суда - на нее надели наручники.Прокуратура Москвы позднее в Telegram-канале уточнила, что Блиновская после решения суда помещена в СИЗО-6.Адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила РИА Новости, что защита обжалует перевод Блиновской в СИЗО. "Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для нее в этом случае оснований не вижу", - рассказала собеседница агентства.Грубо нарушила условия арестаПеред этим следователь в ходе прений в Замоскворецком суде сообщил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на предновогоднюю вечеринку 15 человек, среди которых был свидетель по ее уголовному делу.Он добавил, что на вечеринке было много "дорогостоящих развлечений", в то время как блогер не спешит погашать налоговую задолженность.Сама Блиновская, как сообщила Наталья Сальникова, не признала вину по двум новым эпизодам.Два новых эпизодаРанее в тот же день Следственный комитет предъявил Блиновской два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору."В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение", - сказала помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юрлиц для "неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ"."Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях", - добавила Иванова.Дело БлиновскойПо данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ".Кроме того, по версии следствия, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Она не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20231228/blinovskaya-1918808337.html
https://ria.ru/20231225/blinovskaya-1917945767.html
https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html
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россия, елена блиновская, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Россия, Елена Блиновская, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Елену Блиновскую отправили в СИЗО

Блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова в Замоскворецком суде Москвы
Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская и ее адвокат Наталья Сальникова в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в понедельник в СИЗО блогера Елену Блиновскую из-за нарушения условий домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля", - огласил решение судья Артём Устинов.
После оглашения Блиновская была взята под стражу в зале суда - на нее надели наручники.
Прокуратура Москвы позднее в Telegram-канале уточнила, что Блиновская после решения суда помещена в СИЗО-6.
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Адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила РИА Новости, что защита обжалует перевод Блиновской в СИЗО. "Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для нее в этом случае оснований не вижу", - рассказала собеседница агентства.

Грубо нарушила условия ареста

Перед этим следователь в ходе прений в Замоскворецком суде сообщил, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, пригласив на предновогоднюю вечеринку 15 человек, среди которых был свидетель по ее уголовному делу.
Он добавил, что на вечеринке было много "дорогостоящих развлечений", в то время как блогер не спешит погашать налоговую задолженность.
Сама Блиновская, как сообщила Наталья Сальникова, не признала вину по двум новым эпизодам.
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Два новых эпизода

Ранее в тот же день Следственный комитет предъявил Блиновской два новых эпизода обвинения - о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.
"В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение", - сказала помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юрлиц для "неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов обществ".
"Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях", - добавила Иванова.
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Дело Блиновской

По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ".
Кроме того, по версии следствия, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. Она не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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ШоубизРоссияЕлена БлиновскаяЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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