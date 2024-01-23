https://ria.ru/20240123/bespilotniki-razvedchiki-1923080735.html
Калининградские власти передали в зону СВО беспилотники-разведчики
Калининградские власти передали в зону СВО беспилотники-разведчики - РИА Новости, 23.01.2024
Калининградские власти передали в зону СВО беспилотники-разведчики
Десять беспилотников-разведчиков передали власти Калининградской области в зону СВО, сейчас бойцы учатся ими управлять, сообщил губернатор Антон Алиханов в... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T20:44
2024-01-23T20:44
2024-01-23T20:44
надежные люди
безопасность
технологии
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 23 янв — РИА Новости. Десять беспилотников-разведчиков передали власти Калининградской области в зону СВО, сейчас бойцы учатся ими управлять, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале. "Закупили для наших бойцов новых "птичек". ... БПЛА вертолётного типа СОМ-5. Многофункционален, используют в разведке. Дальность полёта до 200 километров, а время – более 3-х часов, поднимается на высоту до пяти километров", - написал губернатор.Он отметил, что беспилотники бесшумные и оснащены тепловизионной камерой, которая отследит цели в тёмное время суток. "Ребята из 11 корпуса уже прошли теорию, с четверга начинают практическое обучение. После начнут работу в зоне СВО. Пока закупили 10 штук. Успеха бойцам", - написал Алиханов.
калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Безопасность, Технологии, Калининградская область, Антон Алиханов
Калининградские власти передали в зону СВО беспилотники-разведчики
Десять беспилотников-разведчиков передали Калининградские власти в зону СВО