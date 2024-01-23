https://ria.ru/20240123/belorussiya-1923075648.html
Минск обвинил НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
Минск обвинил НАТО в нарушении Венского документа о безопасности - РИА Новости, 24.01.2024
Минск обвинил НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
НАТО нарушила международные обязательства, не пригласив Белоруссию наблюдать за учениями альянса, заявил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-23T20:00
2024-01-23T20:00
2024-01-24T00:45
белоруссия
минск
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923077616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_805fde71fbb3972b8a7c40b1c05313ed.jpg
МИНСК, 23 янв — РИА Новости. НАТО нарушила международные обязательства, не пригласив Белоруссию наблюдать за учениями альянса, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко."Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа (о мерах укрепления доверия и безопасности. — Прим. ред.), действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тысяч военнослужащих на "крупнейшее за десятилетия" учение, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала", — написал он в соцсети X.Ревенко отдельно упомянул Польшу, которая планирует в конце февраля начать учения "Драгун-2024" с "существенным превышением пороговых значений". По его словам, Варшава также проигнорировала свои обязательства по Венскому документу."Нарушены положения глав V и VI Венского документа, предписывающие направление информации об учениях и приглашения принять участие в наблюдении. Такой подход не имеет ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе", — заявил Ревенко.Минувшей ночью президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна и Польша планируют провести в апреле учения в так называемом Сувалкском коридоре, который разделяет Белоруссию и Калининградскую область. Кроме того, он подчеркнул, что этот район входит в стратегические планы НАТО.Помимо этого, в минувший четверг главнокомандующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи объявил о старте на следующей неделе "крупнейших за последние десятилетия" учений альянса Steadfast Defender 2024. В них задействуют около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев. По словам Каволи, будет отрабатываться сценарий гипотетического конфликта альянса с "почти равным ему соперником".В свою очередь, председатель белорусского Генштаба Виктор Гулевич сообщил, что Минск наращивает силы радиоэлектронной борьбы на западной границе из-за усиления группировки ВВС НАТО в регионе.
https://ria.ru/20240123/moldaviya-1922980347.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
белоруссия
минск
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923077616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_062ce125c140d1f0d8423e8481344beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, европа, нато
Белоруссия, Минск, Европа, НАТО
Минск обвинил НАТО в нарушении Венского документа о безопасности
Минск заявил о нарушении странами НАТО Венского документа о безопасности
МИНСК, 23 янв — РИА Новости.
НАТО нарушила международные обязательства, не пригласив Белоруссию наблюдать за учениями альянса, заявил
начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
«
"Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа (о мерах укрепления доверия и безопасности. — Прим. ред.), действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тысяч военнослужащих на "крупнейшее за десятилетия" учение, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала", — написал он в соцсети X.
Ревенко отдельно упомянул Польшу, которая планирует в конце февраля начать учения "Драгун-2024" с "существенным превышением пороговых значений". По его словам, Варшава также проигнорировала свои обязательства по Венскому документу.
"Нарушены положения глав V и VI Венского документа, предписывающие направление информации об учениях и приглашения принять участие в наблюдении. Такой подход не имеет ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе", — заявил Ревенко.
Оппозиция в Молдавии выразила протест против учений НАТО
Минувшей ночью президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что его страна и Польша планируют провести в апреле учения в так называемом Сувалкском коридоре, который разделяет Белоруссию и Калининградскую область. Кроме того, он подчеркнул, что этот район входит в стратегические планы НАТО.
Помимо этого, в минувший четверг главнокомандующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе
Кристофер Каволи объявил о старте на следующей неделе "крупнейших за последние десятилетия" учений альянса Steadfast Defender 2024. В них задействуют около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев. По словам Каволи, будет отрабатываться сценарий гипотетического конфликта альянса с "почти равным ему соперником".
В свою очередь, председатель белорусского Генштаба Виктор Гулевич сообщил, что Минск наращивает силы радиоэлектронной борьбы на западной границе из-за усиления группировки ВВС НАТО в регионе.