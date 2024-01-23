https://ria.ru/20240123/avtobus-1922893341.html
Ребенок, зажатый дверями автобуса в Кузбассе, попал в больницу
Ребенок, зажатый дверями автобуса в Кузбассе, попал в больницу - РИА Новости, 23.01.2024
Ребенок, зажатый дверями автобуса в Кузбассе, попал в больницу
Пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщила о возбуждении уголовного дела по материалам СМИ, согласно которым водитель автобуса на остановке в Кемерово... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:32
2024-01-23T09:32
2024-01-23T09:32
происшествия
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КЕМЕРОВО, 23 янв – РИА Новости. Пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщила о возбуждении уголовного дела по материалам СМИ, согласно которым водитель автобуса на остановке в Кемерово зажал школьника дверьми, а во время движения мальчик выпал из салона, что привело к его госпитализации. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 22 января 2024 года на остановке общественного транспорта в поселке Пионер школьника зажало дверями автобуса, при открытии которых во время движения транспортного средства ребенок выпал из салона на улицу. В СМИ сообщается, что нога мальчика застряла в проеме дверей, однако водитель транспортного средства продолжил движение. Вследствие произошедшего мальчику причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован", - говорится в сообщении. По данному факту в следственном отделе по Заводскому району города Кемерово СУСК по Кемеровской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями регионального управления СК России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела контролируется следственным управлением. "По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров, защите прав и интересов несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка действиям водителя автобуса, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщает в свою очередь прокуратура Кузбасса. Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. В свою очередь пресс-служба ГУ МВД по региону уточняет, что пострадавшим является 11-летний школьник.
https://ria.ru/20240117/avtobus-1921936341.html
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происшествия, кемеровская область, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Ребенок, зажатый дверями автобуса в Кузбассе, попал в больницу
Ребенок, зажатый дверями автобуса в Кузбассе, попал в больницу, выпав на ходу
КЕМЕРОВО, 23 янв – РИА Новости.
Пресс-служба СУСК по Кемеровской области сообщила
о возбуждении уголовного дела по материалам СМИ, согласно которым водитель автобуса на остановке в Кемерово зажал школьника дверьми, а во время движения мальчик выпал из салона, что привело к его госпитализации.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что 22 января 2024 года на остановке общественного транспорта в поселке Пионер школьника зажало дверями автобуса, при открытии которых во время движения транспортного средства ребенок выпал из салона на улицу. В СМИ сообщается, что нога мальчика застряла в проеме дверей, однако водитель транспортного средства продолжил движение. Вследствие произошедшего мальчику причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данному факту в следственном отделе по Заводскому району города Кемерово СУСК по Кемеровской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В настоящее время следователями регионального управления СК
России проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Расследование уголовного дела контролируется следственным управлением.
"По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров, защите прав и интересов несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка действиям водителя автобуса, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщает в свою очередь прокуратура Кузбасса.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.
В свою очередь пресс-служба ГУ МВД по региону уточняет, что пострадавшим является 11-летний школьник.
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