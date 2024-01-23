https://ria.ru/20240123/aviatsiya-1922886108.html

Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко

Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 23.01.2024

Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко

На донецком направлении в районе Артемовска и его окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно, ударных вертолетов, однако они... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:38

2024-01-23T08:38

2024-01-23T08:38

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

артемовск

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. На донецком направлении в районе Артемовска и его окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно, ударных вертолетов, однако они действуют далеко от передовых участков фронта, это неэффективно, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и его окрестностей, силами ПВО ВС РФ фиксируется рост маркеров воздушных целей ВФУ. В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинские вертолеты осуществляют ежедневные вылеты, не входя в зону работы средств ПВО ВС РФ и действуя на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность. Как сообщили в понедельник в МО РФ, российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 320 военнослужащих, десять танков, в том числе один Leopard 2А5. А в воскресенье командир группы спецназа рассказал РИА Новости, что выполняющий военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ заняли ряд более выгодных позиций на артемовском участке фронта, увеличив "серую зону" между своими и позициями ВСУ.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск