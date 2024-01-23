https://ria.ru/20240123/aviatsiya-1922886108.html
Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко
Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 23.01.2024
Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко
На донецком направлении в районе Артемовска и его окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно, ударных вертолетов, однако они... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:38
2024-01-23T08:38
2024-01-23T08:38
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
артемовск
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. На донецком направлении в районе Артемовска и его окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно, ударных вертолетов, однако они действуют далеко от передовых участков фронта, это неэффективно, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и его окрестностей, силами ПВО ВС РФ фиксируется рост маркеров воздушных целей ВФУ. В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинские вертолеты осуществляют ежедневные вылеты, не входя в зону работы средств ПВО ВС РФ и действуя на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность. Как сообщили в понедельник в МО РФ, российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 320 военнослужащих, десять танков, в том числе один Leopard 2А5. А в воскресенье командир группы спецназа рассказал РИА Новости, что выполняющий военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ заняли ряд более выгодных позиций на артемовском участке фронта, увеличив "серую зону" между своими и позициями ВСУ.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Артемовск
Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко
Марочко: авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, но далеко от фронта
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. На донецком направлении в районе Артемовска и его окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно, ударных вертолетов, однако они действуют далеко от передовых участков фронта, это неэффективно, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Артемовск и его окрестностей, силами ПВО ВС РФ фиксируется рост маркеров воздушных целей ВФУ. В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт уточнил, что украинские вертолеты осуществляют ежедневные вылеты, не входя в зону работы средств ПВО ВС РФ и действуя на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность.
Как сообщили в понедельник в МО РФ, российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 320 военнослужащих, десять танков, в том числе один Leopard 2А5. А в воскресенье командир группы спецназа рассказал РИА Новости, что выполняющий военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ
заняли ряд более выгодных позиций на артемовском участке фронта, увеличив "серую зону" между своими и позициями ВСУ
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Киев нашел слабое место России