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Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/aviatsiya-1922886108.html
Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко
Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко - РИА Новости, 23.01.2024
Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко
На донецком направлении в районе Артемовска и его окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно, ударных вертолетов, однако они... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:38
2024-01-23T08:38
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
артемовск
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. На донецком направлении в районе Артемовска и его окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно, ударных вертолетов, однако они действуют далеко от передовых участков фронта, это неэффективно, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и его окрестностей, силами ПВО ВС РФ фиксируется рост маркеров воздушных целей ВФУ. В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинские вертолеты осуществляют ежедневные вылеты, не входя в зону работы средств ПВО ВС РФ и действуя на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность. Как сообщили в понедельник в МО РФ, российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 320 военнослужащих, десять танков, в том числе один Leopard 2А5. А в воскресенье командир группы спецназа рассказал РИА Новости, что выполняющий военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ заняли ряд более выгодных позиций на артемовском участке фронта, увеличив "серую зону" между своими и позициями ВСУ.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Артемовск
Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, заявил Марочко

Марочко: авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, но далеко от фронта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. На донецком направлении в районе Артемовска и его окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно, ударных вертолетов, однако они действуют далеко от передовых участков фронта, это неэффективно, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Артемовск и его окрестностей, силами ПВО ВС РФ фиксируется рост маркеров воздушных целей ВФУ. В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт уточнил, что украинские вертолеты осуществляют ежедневные вылеты, не входя в зону работы средств ПВО ВС РФ и действуя на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность.
Как сообщили в понедельник в МО РФ, российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 320 военнослужащих, десять танков, в том числе один Leopard 2А5. А в воскресенье командир группы спецназа рассказал РИА Новости, что выполняющий военнослужащие Южной группировки войск ВС РФ заняли ряд более выгодных позиций на артемовском участке фронта, увеличив "серую зону" между своими и позициями ВСУ.
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныАртемовск
 
 
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