https://ria.ru/20240123/arakhis-1600793639.html

Арахис - польза и вред ореха для организма женщин, мужчин и детей

Арахис - польза и вред ореха для организма женщин, мужчин и детей - РИА Новости, 23.01.2024

Арахис - польза и вред ореха для организма женщин, мужчин и детей

Арахис - орех семейства бобовых из Южной Америки. Чем полезен и чем вреден арахис для здоровья человека, можно ли его при беременности и кормлении женщинам,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:37

2024-01-23T15:37

2024-01-23T15:41

продукты

питание

европа

южная америка

орехи

здоровый образ жизни (зож)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600796096_0:133:1920:1213_1920x0_80_0_0_1a830229770a377407afb687f1e82e28.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Арахис - орех семейства бобовых из Южной Америки. Чем полезен и чем вреден арахис для здоровья человека, можно ли его при беременности и кормлении женщинам, сколько его есть в день, а также как правильно выбирать, хранить и жарить арахис - в материале РИА Новости.История и видыАрахис — это на самом деле не орех, хотя его и принято так называть. Растение относится к семейству бобовых. Его плоды (с точки зрения ботаники это - бобы) растут в земле, как картофель. Родиной арахиса считается Южная Америка, откуда его в Европу завезли испанцы. Они ели орех во время долгих морских путешествий.В торговле продукт делится на три вида, в зависимости от степени обработки: арахис сырой в скорлупе, лущеный арахис, а также бланшированный — очищенный от скорлупы и кожицы.Существует более 10 тысяч сортов арахиса. Однако в промышленных масштабах культивируется около 10, которые отличаются в зависимости от формы ореха (круглый, удлиненный), его размеров, урожайности, содержания масла, сладости вкуса и других показателей. Состав и калорийностьАрахис содержит большое количество белка, включая все незаменимые аминокислоты. Он богат витаминами А, группы В, D, Е, РР, кремнием, кобальтом, марганцем, медью, магнием и фосфором. Также в составе орехов есть полифенолы, которые являются антиоксидантами. При этом в нем не содержится холестерина.КБЖУ в 100 граммах арахиса:Полезные свойства арахиса- Арахис – один из самых доступных и популярных орехов на данный момент. Чтобы он приносил пользу, как и другие орехи, его следует употреблять дозированно, - рассказала РИА Новости терапевт, диетолог Анна Цуканова.Благодаря насыщенному полезными элементами составу арахис способствуют восстановлению клеток, укреплению иммунитета, повышению работоспособности, укреплению сосудов, а также предотвращению негативного влияния стресса. Как установили ученые, также он помогает организму бороться со свободными радикалами, улучшает работу головного мозга, память, положительно влияет на сердце, кровяное давление и обмен веществ.Сколько можно есть арахиса в день- При регулярном употреблении взрослым не стоит есть более 20 грамм в сутки, детям до 10 лет желательно давать не более 4-5 орешков день, подросткам – не более 8, - пояснила врач.Вред арахиса и противопоказанияНесмотря на то, что арахис несет в себе много пользы, он не является на 100% безопасным продуктом. Все орехи – высокоаллергенны, и арахис - не исключение. Поэтому аллергикам надо быть осторожными при употреблении земляного ореха и продуктов с его содержанием.- Этот орех нельзя включать в рацион детей до 5 лет, а также людей, больных артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, так как продукт повышает свертываемость крови, - отметила врач.Польза и вред арахиса для женщинЖенщинам арахис полезен для восстановления гормонального баланса, он помогает бороться с бесплодием, улучшает работу мочеполовой системы.Высокое содержание антиоксидантов позволяет арахису очищать организм от токсинов и шлаков. Витамины в составе ореха улучшают качество кожи, ногтей и волос.Кроме того, ученые считают, что ежедневное употребление арахиса снижает риск развития рака молочной железы.При этом стоит помнить, что существует риск возникновения аллергии на арахис, потому употреблять его стоит дозировано и в соответствии с состоянием здоровья. При беременности и кормлении- Арахис противопоказан для употребления беременным и кормящим, поскольку может возникнуть негативная реакция у малыша, - подчеркнула врач.По данным исследований, риск аллергии на арахис у новорожденных может вырасти, если мама бесконтрольно ела орехи во время вынашивания плода.Однако если беременной или кормящей женщине хочется арахиса, то стоит проконсультироваться с врачом по этому вопросу. После разрешения медика в пищу важно употреблять орехи, которые прошли термическую обработку, поскольку в сыром продукте могут быть патогенные бактерии.Для женщин после 50 летБлагодаря тому, что арахис помогает организму женщины стабилизировать гормональный фон, он рекомендован в период климакса. Продукт облегчает его проявления, улучшает самочувствие.Орехи помогают снять нервное напряжение, избавиться от раздражительности, бессонницы и апатии, способствуют обновлению организма на клеточном уровне и сохранению молодости.Польза и вред арахиса для организма мужчинМужчинам орех помогает поднять уровень тестостерона, улучшить потенцию, повышает качество семенной жидкости и увеличивают возможность зачатия. Также он способствует эффективному наращиванию мышц во время физических нагрузок в спортзале.Биотин, входящий в состав арахиса, положительно влияет на состояние волос: укрепляет луковицы и препятствует раннему облысению.Однако если есть сомнения по поводу употребления арахиса, желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить вред, потому что орех является сильным аллергеном и противопоказан при ряде заболеваний.Польза и вред арахиса для детейДо 5 лет детям нельзя употреблять этот продукт. После разрешается вводить в рацион в умеренном количестве.Арахис уменьшает риск развития заболеваний сосудов и сердца в растущем организме, снижает возможность развития опухолей. Также он является хорошим профилактическим средством от язвы желудка и гастрита, улучшает работу печени за счет содержания растительных жиров и поддерживают организм после болезней. При этом следует быть осторожными, давая ребенку арахис впервые, поскольку может возникнуть сильная аллергическая реакция. Кроме того, орехи долго и трудно перевариваются, поэтому при наличии болезней кишечника или желудка дети могут испытывать дискомфорт.Польза и вред сырого арахисаВ сыром виде арахис может нарушить работу пищеварительной системы. Кроме того, без обработки он не является источником полезных веществ для организма.- Биодоступность микроэлементов будет значительно выше после замачивания арахиса. Этот процесс называется активацией. Он помогает избавиться от фитиновой кислоты, ухудшающей всасывание минералов, а также ингибиторов пищеварительных ферментов – веществ, блокирующих их работу. Именно поэтому многие люди чувствуют тяжесть или боль после употребления (особенно чрезмерного) орехов, - отметила Анна Цуканова.По словам медика, арахис следует замачивать на 7-10 часов, чтобы нивелировать его негативные свойства. После орехи можно просушить в духовке при 40-45 градусах или дегидраторе. Шкурку обязательно надо снимать, так как в ней содержится больше всего антинутриентов.Кроме того, из замоченных орехов можно сделать ореховое молоко: 1 часть орехов смешать с 3 частями воды, измельчить в блендере и процедить. Такой продукт сохраняет всю пользу арахиса, но является более комфортным для переваривания и усвоения.Польза и вред жареного арахиса- Жареный арахис считается полезнее сырого, так как за счет меньшего содержания влаги в нем увеличивается доля полезных веществ, в том числе антиоксидантов и витамина Е. Так, содержание полифенолов повышается на 25%. Увеличивается и содержание цинка, что способствует синтезу тестостерона, напрямую влияющего на потенцию и активность сперматозоидов у мужчин, - отметила диетолог.Также процесс жарки увеличивает срок хранения орехов. Главное - не пережарить, а то они растеряют всю пользу.Польза и вред соленого арахиса- Соленый арахис, конечно, несет в себе всю пользу ореха, но за счет чрезмерного содержания натрия ведет к отечности и повышению давления. Это не принесет пользу людям с уже имеющимися проблемами с почками и сердечно-сосудистой системой, - отметила медик.При этом, если не злоупотреблять соленым арахисом, то у здорового человека он не вызовет негативных эффектов.Польза и вред арахисовой пастыАрахисовая паста является источником молодости за счет высокого содержания антиоксидантов, а витамины в составе продукта улучшают качество кожи, ногтей и волос. Кроме того, продукт способствует эффективному наращиванию мышц во время физических нагрузок.При этом из-за большого содержания белков и пуринов он вреден людям с артритами, артрозами, подагрой, из-за жирности - людям со склонностью к акне, из-за кровоостанавливающих свойств - при варикозе.Польза и вред арахиса при сахарном диабетеГликемический индекс арахиса равняется 13, потому орех не вызывает быстрого выброса) гормона инсулина.- Умеренное потребление арахиса уменьшает риск возникновения диабета. Кроме того, он помогает нормализовать уровень сахара в крови, поэтому его рекомендуют вводить в рацион больных диабетом 2 типа, - пояснила медик.При этом из-за высокой энергетической ценности продукт стоит употреблять в умеренном количестве.Арахис в медицинеЭтот орех часто рекомендуют умеренно употреблять людям, страдающим сахарным диабетом, а пасту из арахиса даже рекомендуют при похудении.По мнению специалиста, продукт полезен для сердечно-сосудистой системы, укрепляет сердечную мышцу, а антиоксиданты защищают от воздействия свободных радикалов, которое нередко приводит к раковым заболеваниям.Кроме того, клетчатка в протертом арахисе помогает наладить работу кишечника и его моторику. Употребление продукта способствует нормализации стула, предотвращает запоры или облегчает состояние при уже имеющейся проблеме.Арахис в кулинарииКак открывать и чиститьЕсли бобов немного, то их можно очистить просто пальцами. Большее же количество можно сложить на чистую ткань и "прокатиться" по ним скалкой. После того как скорлупа отойдет, нужно отделить ядра руками.Очистить ядра от шелухи можно несколькими способами:Как лучше естьАрахис жарят, солят, сахарят, а также используют в сыром виде. Из него делают масла, выпечку и конфеты. Кроме того, кулинары часто добавляют ядра в салаты, соусы и овощные блюда.Одним из самых популярных кушаний из такого ореха является домашняя арахисовая паста.Как правильно пожарить арахисСамый простой способ обжарить арахис – сделать это на сковороде без масла. Для этого необходимо промыть продукт, дать ему немного обсохнуть, после чего поставить на огонь.Жарить арахис нужно в течение 15–20 минут, постоянно помешивая, чтобы ядра не подгорели.Готовность определяется пробой: орех должен легко очищаться от кожуры, разламываться на две части. Поверхность его должна быть золотистой. Арахис при похуденииЗемляной орех, будучи насыщенным протеинами, быстро утоляет чувство голода, дает силу и энергию для физических нагрузок. Кроме того, такой орех является источником нерастворимого пищевого волокна, которое способствует снижению веса.При этом арахисом не стоит злоупотреблять, поскольку он очень калориен.Как правильно выбратьУ свежего безопасного к употреблению в пищу арахиса сухие и блестящие ядрышки, не отличающиеся по цвету. Чем орех светлее, тем свежее и безопаснее. Желтое и горькое ядро арахиса – испорченный и опасный продукт, который нужно выбросить.- При неправильном хранении на поверхности арахиса развивается плесневый грибок – аспергиллус, вырабатывающий афлатоксин. Это сильный канцероген, который может поражать все органы и ткани, особенно печень и почки. Также он может приводить к задержке роста и развития детей, снижает иммунитет. В больших дозах вещество вызывает острое отравление, которое, как правило, приводит к поражению печени и может быть опасным для жизни. Если при открывании коробки с орехами показался "дымок" или облачко пыли беловатого, серого или землистого цвета - это признак поражения грибком. Употреблять в пищу такой арахис нельзя, также как и вдыхать эту пыль, - сообщила Анна Цуканова.Как и сколько хранитьАрахис следует хранить в темном холодном месте. Желательно, чтобы он при этом находился в стеклянной плотно закрытой таре. Срок годности таких орехов при правильном хранении - 1 год.Как выращивать арахисДля посадки арахиса в собственном огороде можно использовать как целые бобы, так и специальные вылущенные семена, которые можно купить в садоводческих магазинах. Последние дадут наибольшую всхожесть.Чтобы ускорить процесс созревания в умеренном климате, можно вырастить рассаду дома. Сначала семена на пару дней оставляют на влажной ткани, пока они не прорастут. Затем их высаживают в торфяные или обычные горшочки с влажной и питательной почвой. Разумнее сделать это в конце апреля, чтобы уже в конце мая, когда грунт прогрелся до +14°, можно было высадить рассаду на улицу.На грядке арахис цветет симпатичными желтыми цветами. В высоту кусты земляных бобов могут достигать 75 сантиметров. Ухаживать за растением нужно почти так же, как и за обычным картофелем. Окучивать его нужно раз в 10 дней, а поливать - только в случае засухи один раз в 10 дней. За месяц до сбора урожая полив необходимо прекратить.Пожелтевшие листья арахиса сообщат, что урожай поспел. В умеренном климате это происходит обычно в конце сентября-начале октября.

https://radiosputnik.ru/20201110/orekh-1583957381.html

https://ria.ru/20201201/pekan-1587155876.html

https://ria.ru/20210227/produkty-1599195295.html

https://rsport.ria.ru/20201126/fistashki-1586518664.html

https://rsport.ria.ru/20200825/orekhi-1576296430.html

https://ria.ru/20201119/orekh-1585396336.html

https://ria.ru/20201202/arakhisovaya-1587424578.html

https://ria.ru/20201113/makadamiya-1584542862.html

https://ria.ru/20201119/finiki-1585394635.html

https://rsport.ria.ru/20210208/mindal-1596526302.html

https://ria.ru/20191113/1560890896.html

европа

южная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

продукты, питание, европа, южная америка, орехи, здоровый образ жизни (зож)