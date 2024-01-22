https://ria.ru/20240122/zaschita-1922826037.html
Защита намерена обжаловать арест Блиновской
Защита намерена обжаловать арест Блиновской - РИА Новости, 22.01.2024
Защита намерена обжаловать арест Блиновской
Защита обжалует перевод блогера Елены Блиновской в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:28
2024-01-22T18:28
2024-01-22T18:28
шоубиз
происшествия
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Защита обжалует перевод блогера Елены Блиновской в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. "Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для нее в этом случае оснований не вижу", - рассказала собеседница агентства. Сегодня следствие предъявило Блиновской новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, в СК заявили, что блогер грубо нарушила условия домашнего ареста, в связи с чем ранее избранная мера пресечения подлежит ужесточению. Как стало известно от следователя в ходе заседания, Блиновская 23 декабря, пренебрегая запретами, провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали более 15 человек, среди них - свидетель по ее уголовному делу Виктория Асмолова, что является нарушением ранее избранной меры пресечения. Подтверждающую эти факты информацию следствие узнало от самой Асмоловой, у которой с Блиновской общие бизнес-интересы. Защита в свою очередь заявляла, что не знала о статусе свидетеля у подруги Блиновской, хотя они неоднократно просили следствие предоставить им список всех интересующих СК фигурантов дела.
https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922768089.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Блиновскую из зала суда отправили в СИЗО
Блиновскую вывели из суда под конвоем и отправили в СИЗО, с собой у нее была заранее собранная сумка.
2024-01-22T18:28
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Шоубиз, Происшествия, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита намерена обжаловать арест Блиновской
Защита обжалует перевод Блиновской в СИЗО за нарушения условий домашнего ареста
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Защита обжалует перевод блогера Елены Блиновской в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова.
«
"Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для нее в этом случае оснований не вижу", - рассказала собеседница агентства.
Сегодня следствие предъявило Блиновской новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, в СК
заявили, что блогер грубо нарушила условия домашнего ареста, в связи с чем ранее избранная мера пресечения подлежит ужесточению.
Как стало известно от следователя в ходе заседания, Блиновская 23 декабря, пренебрегая запретами, провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали более 15 человек, среди них - свидетель по ее уголовному делу Виктория Асмолова, что является нарушением ранее избранной меры пресечения. Подтверждающую эти факты информацию следствие узнало от самой Асмоловой, у которой с Блиновской общие бизнес-интересы.
Защита в свою очередь заявляла, что не знала о статусе свидетеля у подруги Блиновской, хотя они неоднократно просили следствие предоставить им список всех интересующих СК фигурантов дела.
Блиновская отвергла новые обвинения