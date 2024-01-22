https://ria.ru/20240122/zaschita-1922826037.html

Защита намерена обжаловать арест Блиновской

Защита намерена обжаловать арест Блиновской - РИА Новости, 22.01.2024

Защита намерена обжаловать арест Блиновской

Защита обжалует перевод блогера Елены Блиновской в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:28

2024-01-22T18:28

2024-01-22T18:28

шоубиз

происшествия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Защита обжалует перевод блогера Елены Блиновской в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталия Сальникова. "Мы обжалуем это решение. Как человек я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна. Такая суровая мера пресечения должна избираться только в исключительных случаях. Я для нее в этом случае оснований не вижу", - рассказала собеседница агентства. Сегодня следствие предъявило Блиновской новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, в СК заявили, что блогер грубо нарушила условия домашнего ареста, в связи с чем ранее избранная мера пресечения подлежит ужесточению. Как стало известно от следователя в ходе заседания, Блиновская 23 декабря, пренебрегая запретами, провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали более 15 человек, среди них - свидетель по ее уголовному делу Виктория Асмолова, что является нарушением ранее избранной меры пресечения. Подтверждающую эти факты информацию следствие узнало от самой Асмоловой, у которой с Блиновской общие бизнес-интересы. Защита в свою очередь заявляла, что не знала о статусе свидетеля у подруги Блиновской, хотя они неоднократно просили следствие предоставить им список всех интересующих СК фигурантов дела.

https://ria.ru/20240122/blinovskaya-1922768089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Блиновскую из зала суда отправили в СИЗО Блиновскую вывели из суда под конвоем и отправили в СИЗО, с собой у нее была заранее собранная сумка. 2024-01-22T18:28 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)