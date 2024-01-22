https://ria.ru/20240122/trend-1922837796.html

Портал ИноСМИ запустил акцию "Докажи, что ты в России"

Портал ИноСМИ запустил акцию "Докажи, что ты в России" - РИА Новости, 22.01.2024

Портал ИноСМИ запустил акцию "Докажи, что ты в России"

Портал ИноСМИ запустил тренд "Докажи, что ты в России" в ответ на западный флешмоб, где пользователей Сети призывают выложить фотографии, которые якобы должны... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:53

2024-01-22T19:53

2024-01-22T20:39

общество

россия

европа

екатеринбург

mcdonald's corporation

краснодар

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Портал ИноСМИ запустил тренд "Докажи, что ты в России" в ответ на западный флешмоб, где пользователей Сети призывают выложить фотографии, которые якобы должны подтвердить, что автор поста находится не в России.Участники западного тренда в основном публикуют кадры с фастфудом из McDonald's, фотографируют свои унитазы и ванные. Примечательно, что снимки ванны у самих участников флешмоба вызывают восторг — такую "роскошь" там могут себе позволить немногие. Пользователь с ником Barbara и вовсе загрузил сгенерированное нейросетью блюдо с едой.В ответ читатели ИноСМИ выкладывают фотографии, доказывающие, что они в России, а не в Европе. Так, один из пользователей показал плиту с зажженными конфорками. В комментариях также много кадров с бутербродами с красной икрой. Еще одна читательница сфотографировала одну из станций московского метро, роскошно украшенную в стиле сталинского ампира.В комментариях пользователи упоминают о том, что в России бесплатная система здравоохранения, покрывающая нужды всего населения.Многие похвастались большим количеством исторических достопримечательностей, красивых парков и скверов в своих городах.Пользователь из Екатеринбурга отметил чистоту на улицах.Еще один комментатор рассказала, как ее удивил благоустроенный Краснодар, где жилье вырастает целыми кварталами.

россия

европа

екатеринбург

краснодар

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общество, россия, европа, екатеринбург, mcdonald's corporation, краснодар