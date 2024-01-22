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Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США обнаружили мертвыми
Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США обнаружили мертвыми - РИА Новости, 22.01.2024
Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США обнаружили мертвыми
Американские военные спустя десять дней нашли погибшими двух бойцов спецназа ВМС, упавших в воду в Аденском заливе, сообщило Центральное командование... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T03:02
2024-01-22T03:02
2024-01-22T04:42
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Американские военные спустя десять дней нашли погибшими двух бойцов спецназа ВМС, упавших в воду в Аденском заливе, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM)."Морские котики" пропали без вести при попытке высадиться для досмотра на судно, которое, как утверждалось, перевозило иранское оружие."Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих (подразделения ВМС США) SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на "погибшие", - говорится в заявлении CENTCOM. Объявив поисково-спасательную операцию завершенной, военные приступили к попыткам достать тела погибших.По данным CENTCOM, инцидент произошел 11 января у побережья Сомали. В поисках, которые охватили 21 тысячу квадратных миль, помимо американцев, принимали участие авиация и корабли из Японии и Испании.
https://ria.ru/20240115/esminets-1921344137.html
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сомали, аденский залив, япония, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша, в мире
Сомали, Аденский залив, Япония, Вооруженные силы США, Военно-морские силы США, В мире
Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США обнаружили мертвыми
CENTCOM: два пропавших в Аденском заливе спецназовца ВМС США найдены погибшими