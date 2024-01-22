https://ria.ru/20240122/spetsnaz_ssha-1922676702.html

Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США обнаружили мертвыми

Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США обнаружили мертвыми - РИА Новости, 22.01.2024

Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США обнаружили мертвыми

Американские военные спустя десять дней нашли погибшими двух бойцов спецназа ВМС, упавших в воду в Аденском заливе, сообщило Центральное командование... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T03:02

2024-01-22T03:02

2024-01-22T04:42

сомали

аденский залив

япония

вооруженные силы сша

военно-морские силы сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149228/25/1492282578_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c30928b7150beeac0254e3dfd0b975fc.jpg

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Американские военные спустя десять дней нашли погибшими двух бойцов спецназа ВМС, упавших в воду в Аденском заливе, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM)."Морские котики" пропали без вести при попытке высадиться для досмотра на судно, которое, как утверждалось, перевозило иранское оружие."Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих (подразделения ВМС США) SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на "погибшие", - говорится в заявлении CENTCOM. Объявив поисково-спасательную операцию завершенной, военные приступили к попыткам достать тела погибших.По данным CENTCOM, инцидент произошел 11 января у побережья Сомали. В поисках, которые охватили 21 тысячу квадратных миль, помимо американцев, принимали участие авиация и корабли из Японии и Испании.

https://ria.ru/20240115/esminets-1921344137.html

https://ria.ru/20240113/braziliya-1921090355.html

сомали

аденский залив

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сомали, аденский залив, япония, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша, в мире