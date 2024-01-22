https://ria.ru/20240122/prestupnost-1922669991.html

Названы регионы — лидеры по уровню преступности

Названы регионы — лидеры по уровню преступности - РИА Новости, 22.01.2024

Названы регионы — лидеры по уровню преступности

Самый низкий уровень преступности среди российских регионов по итогам 2023 года зафиксирован в Чечне, самый высокий оказался в Коми, свидетельствует... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T00:09

2024-01-22T00:09

2024-01-22T02:35

еврейская автономная область

россия

республика ингушетия

риа рейтинг

республика коми

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Самый низкий уровень преступности среди российских регионов по итогам 2023 года зафиксирован в Чечне, самый высокий оказался в Коми, свидетельствует исследование РИА Новости*.Как считали рейтингВ России, по данным МВД России, в 2023 году было зарегистрировано чуть более 1,9 миллиона преступлений, что на один процент меньше, чем за предыдущий год. Количество зарегистрированных преступлений снизилось в 45 регионах, а в 40 был зафиксирован рост, причем в некоторых из них довольно значительный. Как показал анализ статистики, уровень преступности и его динамика в регионах отличается довольно существенно. Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по преступности на основе данных МВД. Он строился путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2023 году на 10 тысяч жителей. В исследовании также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, а также динамика числа зарегистрированных преступлений. Лидеры и аутсайдеры рейтингаЛидером рейтинга со значительным отрывом от других регионов стала Чечня, где в 2023 году было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 133 преступления на 10 тысяч человек. Республика занимает лидирующую позицию в рейтинге и по количеству тяжких и особо тяжких преступлений. Самый высокий уровень зарегистрированной преступности оказался в Коми, Карелии и Республике Алтай, где в 2023 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей (213,2, 210,1 и 209,2 соответственно). При этом эксперты отмечают, что почти во всех регионах из замыкающей тройки рейтинга, за исключением Коми, уровень преступности снизился по сравнению с предыдущим годом. Вторую и третью строчку рейтинга занимают соответственно Ингушетия (40,8 преступления на 10 тысяч жителей) и Дагестан (43,7). Ниже общероссийского уровень преступности в прошлом году отмечен в 43 регионах.Тяжкие преступленияАнализ зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлениях показывает, что лидером рейтинга также является Чечня с результатом 4,2 преступления на 10 тысяч жителей, что почти в десять раз ниже общероссийского уровня. За ней следуют Дагестан (12,7) и Ингушетия (18,9). В целом по стране в 2023 году было зарегистрировано 589,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, или 40,2 на 10 тысяч жителей. Лучше этого значения показатели у 44 регионов.Последние места в рейтинге по числу тяжких и особо тяжких преступлений с показателем выше 60 преступлений на 10 тысяч жителей занимают Магаданская область и Чукотский автономный округ. По сравнению с предыдущим годом ситуация в данных регионах ухудшилась.Динамика уровня преступностиВ 2023 году число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом в 45 регионах, из которых в шести более чем на 10%. Наиболее существенно зарегистрированная преступность снизилась в Республике Тыва (-15,8%), Еврейской автономной области (-13,9%), Тверской области (-13,8%), Республике Адыгея (-13,5%), Ленинградской области (-12,3%) и Забайкальском крае (-11,4%).Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, доля которых в общем количестве зарегистрированных преступлений занимает 30%, в целом по стране выросло по сравнению с 2022 годом на 9,7%. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось только в 11 регионах. Наиболее существенное, более чем на 10%, снижение зафиксировано в Еврейской автономной области и Тверской области.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240122/prestupnost-1922027026.html

https://ria.ru/20231110/donbass-1908588476.html

https://ria.ru/20231111/prestupnost-1908807661.html

https://ria.ru/20240109/dokhody-1920284251.html

еврейская автономная область

россия

республика ингушетия

республика коми

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еврейская автономная область, россия, республика ингушетия, риа рейтинг, республика коми