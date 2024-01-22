https://ria.ru/20240122/pensionery-1922670218.html

Юрист разъяснил, за что не надо платить пенсионерам в 2024 году

Юрист разъяснил, за что не надо платить пенсионерам в 2024 году - РИА Новости, 22.01.2024

Юрист разъяснил, за что не надо платить пенсионерам в 2024 году

Согласно действующему законодательству, пенсионеры и предпенсионеры в России получают несколько налоговых льгот, рассказал агентству "Прайм" декан факультета... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T02:17

2024-01-22T02:17

2024-01-22T02:17

жилье

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840782400_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_741f510e66cdf945867221c262e5c1c7.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Согласно действующему законодательству, пенсионеры и предпенсионеры в России получают несколько налоговых льгот, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, это касается налога на имущество. Пенсионерам можно не платить этот налог за одну квартиру, дачный участок, хозяйственную постройку (до 50 квадратных метров), творческую мастерскую, студию.“То есть, если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж – платить не придется”, - отметил эксперт. Если в собственности, например, две квартиры, за одну нужно заплатить налог. За какую, определяет сам налогоплательщик. Или за него это сделает налоговая служба.Льгота по уплате транспортного налога носит региональный характер - как правило, пенсионерам предоставляют скидку либо вовсе освобождают от уплаты в некоторых случаях.

https://ria.ru/20240119/pensiya-1730222531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)