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Юрист разъяснил, за что не надо платить пенсионерам в 2024 году - РИА Новости, 22.01.2024
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02:17 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/pensionery-1922670218.html
Юрист разъяснил, за что не надо платить пенсионерам в 2024 году
Юрист разъяснил, за что не надо платить пенсионерам в 2024 году - РИА Новости, 22.01.2024
Юрист разъяснил, за что не надо платить пенсионерам в 2024 году
Согласно действующему законодательству, пенсионеры и предпенсионеры в России получают несколько налоговых льгот, рассказал агентству "Прайм" декан факультета... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T02:17
2024-01-22T02:17
жилье
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Согласно действующему законодательству, пенсионеры и предпенсионеры в России получают несколько налоговых льгот, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Прежде всего, это касается налога на имущество. Пенсионерам можно не платить этот налог за одну квартиру, дачный участок, хозяйственную постройку (до 50 квадратных метров), творческую мастерскую, студию.“То есть, если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж – платить не придется”, - отметил эксперт. Если в собственности, например, две квартиры, за одну нужно заплатить налог. За какую, определяет сам налогоплательщик. Или за него это сделает налоговая служба.Льгота по уплате транспортного налога носит региональный характер - как правило, пенсионерам предоставляют скидку либо вовсе освобождают от уплаты в некоторых случаях.
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жилье, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)
Жилье, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Юрист разъяснил, за что не надо платить пенсионерам в 2024 году

Юрист Виноградов: пенсионеры имеют льготы по налогу на имущество

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПенсионеры
Пенсионеры - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пенсионеры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Согласно действующему законодательству, пенсионеры и предпенсионеры в России получают несколько налоговых льгот, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, это касается налога на имущество. Пенсионерам можно не платить этот налог за одну квартиру, дачный участок, хозяйственную постройку (до 50 квадратных метров), творческую мастерскую, студию.
«
“То есть, если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж – платить не придется”, - отметил эксперт. Если в собственности, например, две квартиры, за одну нужно заплатить налог. За какую, определяет сам налогоплательщик. Или за него это сделает налоговая служба.
Льгота по уплате транспортного налога носит региональный характер - как правило, пенсионерам предоставляют скидку либо вовсе освобождают от уплаты в некоторых случаях.
Накопительная пенсия - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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19 января, 13:24
 
ЖильеРоссияВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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