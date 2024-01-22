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Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров
Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров - РИА Новости, 22.01.2024
Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:26
2024-01-22T18:26
2024-01-22T18:37
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах."В стремлении максимально нажиться на конфликте (на Украине - ред.) ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на "черном рынке", - сказал министр. Он отметил, что "в даркнете можно найти достаточно подобных объявлений"."Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902599174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров
Лавров: вряд ли Запад не знает о продаже Украиной его оружия на черном рынке
ООН, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.
"В стремлении максимально нажиться на конфликте (на Украине - ред.) ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на "черном рынке", - сказал министр. Он отметил, что "в даркнете можно найти достаточно подобных объявлений".
"Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет", - добавил российский министр.
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