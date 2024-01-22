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Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров

Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров - РИА Новости, 22.01.2024

Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:26

2024-01-22T18:26

2024-01-22T18:37

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ООН, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах."В стремлении максимально нажиться на конфликте (на Украине - ред.) ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на "черном рынке", - сказал министр. Он отметил, что "в даркнете можно найти достаточно подобных объявлений"."Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902599174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, сергей лавров, оон, ситуация в днр и лнр, нато