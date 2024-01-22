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Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 22.01.2024 (обновлено: 18:37 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/oruzhie-1922825567.html
Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров
Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров - РИА Новости, 22.01.2024
Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:26
2024-01-22T18:37
специальная военная операция на украине
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в мире
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сергей лавров
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах."В стремлении максимально нажиться на конфликте (на Украине - ред.) ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на "черном рынке", - сказал министр. Он отметил, что "в даркнете можно найти достаточно подобных объявлений"."Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902599174.html
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украина, в мире, россия, сергей лавров, оон, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
Украина перепродает часть западного оружия на черном рынке, заявил Лавров

Лавров: вряд ли Запад не знает о продаже Украиной его оружия на черном рынке

© AFP 2024 / CHARLY TRIBALLEAUГлава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН
Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AFP 2024 / CHARLY TRIBALLEAU
Глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН
Читать ria.ru в
ООН, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.
"В стремлении максимально нажиться на конфликте (на Украине - ред.) ответственные лица в Киеве просто перепродают часть поставленного Западом оружия на "черном рынке", - сказал министр. Он отметил, что "в даркнете можно найти достаточно подобных объявлений".
"Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет", - добавил российский министр.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин
13 октября 2023, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСергей ЛавровООНСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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