https://ria.ru/20240122/kokain-1922850631.html

Армия Эквадора изъяла на свиноферме около 22 тонн кокаина

Армия Эквадора изъяла на свиноферме около 22 тонн кокаина - РИА Новости, 22.01.2024

Армия Эквадора изъяла на свиноферме около 22 тонн кокаина

Около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США обнаружили военнослужащие эквадорской армии по наводке военной разведки на ферме в провинции... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T21:31

2024-01-22T21:31

2024-01-22T21:31

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МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США обнаружили военнослужащие эквадорской армии по наводке военной разведки на ферме в провинции Лос-Риос, говорится в заявлении вооруженных сил. "По результатам военной операции в Эстеро-Лагарто на данный момент зафиксировано следующее: почти 22 тонны гидрохлорида кокаина, упакованных в 733 мешка. Предполагается, что этот материал мог быть доставлен на рынки Азии, Европы, Северной и Центральной Америки с использованием маломощных легких самолетов", - говорится в сообщении армии Эквадора в соцсети Х. Силовая операция стала результатом полугодовой работы военной разведки и, по подсчетам армии, нанесла урон наркоторговцам более чем на миллиард долларов США. Конфискованная партия является крупнейшей в истории страны. Телеканал UHN в своем репортаже сообщил, что в армейской операции принимали участие около 150 бойцов. В подвалах свинокомплекса в кантоне Винсес были обнаружены три замаскированных помещения, к которым вел подземный тоннель. На мешках с кокаином были замечены обозначения "Катар", "Иберия", "Европа", а также аббревиатуры KLM и BA, рассказал журналистам один из военнослужащих, принимавших участие в операции. В 2022 году эквадорские силовики конфисковали рекордные 210 тонн наркотических веществ, большей частью - кокаин, который направлялся в морские порты Европы. Две трети этих грузов пытались провезти в партиях бананов.

https://ria.ru/20240122/narkotiki-1922773563.html

https://ria.ru/20231222/kokain-1917424956.html

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в мире, эквадор, klm, сша, европа