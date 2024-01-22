https://ria.ru/20240122/khezbollakh-1922676209.html
"Хезболлах" заявило об ударе по израильским силам на границе с Ливаном
"Хезболлах" заявило об ударе по израильским силам на границе с Ливаном - РИА Новости, 22.01.2024
"Хезболлах" заявило об ударе по израильским силам на границе с Ливаном
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильским силам в районе Зарит на границе с Ливаном. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T02:36
2024-01-22T02:36
2024-01-22T02:36
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильским силам в районе Зарит на границе с Ливаном. Ранее Армия обороны Израиля сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере страны. "Бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами израильские силы в окрестностях казармы Зарит в полночь в воскресенье", - говорится в заявлении движения. Согласно заявлению "Хезболлах", израильские силы, по которым был нанесен удар, готовились к "осуществлению агрессии на ливанской территории". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240120/khezbolla-1922508833.html
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ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболлах" заявило об ударе по израильским силам на границе с Ливаном
"Хезболлах" заявило о ракетном ударе по силам ЦАХАЛ на границе с Ливаном
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильским силам в районе Зарит на границе с Ливаном.
Ранее Армия обороны Израиля
сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере страны.
Армия Израиля поразила инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане
"Бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами израильские силы в окрестностях казармы Зарит в полночь в воскресенье", - говорится в заявлении движения.
Согласно заявлению "Хезболлах", израильские силы, по которым был нанесен удар, готовились к "осуществлению агрессии на ливанской территории".
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Командиры "Хезболлы" координируют из Йемена атаки хуситов, пишут СМИ