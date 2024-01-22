https://ria.ru/20240122/khezbollakh-1922676209.html

"Хезболлах" заявило об ударе по израильским силам на границе с Ливаном

"Хезболлах" заявило об ударе по израильским силам на границе с Ливаном - РИА Новости, 22.01.2024

"Хезболлах" заявило об ударе по израильским силам на границе с Ливаном

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильским силам в районе Зарит на границе с Ливаном. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T02:36

2024-01-22T02:36

2024-01-22T02:36

ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по израильским силам в районе Зарит на границе с Ливаном. Ранее Армия обороны Израиля сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере страны. "Бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами израильские силы в окрестностях казармы Зарит в полночь в воскресенье", - говорится в заявлении движения. Согласно заявлению "Хезболлах", израильские силы, по которым был нанесен удар, готовились к "осуществлению агрессии на ливанской территории". Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240120/khezbolla-1922508833.html

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ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире