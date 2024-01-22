https://ria.ru/20240122/gosduma-1922725148.html

В Госдуме рассказали о работе над проектом о конфискации за фейки

В Госдуме рассказали о работе над проектом о конфискации за фейки - РИА Новости, 22.01.2024

В Госдуме рассказали о работе над проектом о конфискации за фейки

Совет Госдумы, скорее всего, уже сегодня определит сроки рассмотрения законопроекта о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:19

2024-01-22T11:19

2024-01-22T11:19

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет Госдумы, скорее всего, уже сегодня определит сроки рассмотрения законопроекта о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. "Совет Думы сегодня. Скорее всего, там определим", - ответил Пискарев на вопрос корреспондента РИА Новости о сроках рассмотрения законопроекта. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.

https://ria.ru/20240122/zakonoproekt-1922698035.html

https://ria.ru/20240122/feyki-1922711803.html

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Дарья Буймова

единая россия, госдума рф, василий пискарев, вячеслав володин, ирина яровая, россия, политика