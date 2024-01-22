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В Госдуме рассказали о работе над проектом о конфискации за фейки - РИА Новости, 22.01.2024
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11:19 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/gosduma-1922725148.html
В Госдуме рассказали о работе над проектом о конфискации за фейки
В Госдуме рассказали о работе над проектом о конфискации за фейки - РИА Новости, 22.01.2024
В Госдуме рассказали о работе над проектом о конфискации за фейки
Совет Госдумы, скорее всего, уже сегодня определит сроки рассмотрения законопроекта о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:19
2024-01-22T11:19
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет Госдумы, скорее всего, уже сегодня определит сроки рассмотрения законопроекта о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. "Совет Думы сегодня. Скорее всего, там определим", - ответил Пискарев на вопрос корреспондента РИА Новости о сроках рассмотрения законопроекта. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
https://ria.ru/20240122/zakonoproekt-1922698035.html
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единая россия, госдума рф, василий пискарев, вячеслав володин, ирина яровая, россия, политика
Единая Россия, Госдума РФ, Василий Пискарев, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Россия, Политика
В Госдуме рассказали о работе над проектом о конфискации за фейки

Пискарев: совет Госдумы определит план обсуждения проекта о конфискации за фейки

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Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Холл в здании Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет Госдумы, скорее всего, уже сегодня определит сроки рассмотрения законопроекта о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
"Совет Думы сегодня. Скорее всего, там определим", - ответил Пискарев на вопрос корреспондента РИА Новости о сроках рассмотрения законопроекта.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии
Вчера, 09:33
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о лишении имущества за фейки о Вооружённых силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений.
Изменения предлагается внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.
Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин поддержал идею конфискации имущества за фейки о российской армии
Вчера, 10:24
 
Единая РоссияГосдума РФВасилий ПискаревВячеслав ВолодинИрина ЯроваяРоссияПолитика
 
 
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