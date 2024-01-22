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"Блумберг" объяснил падение цен на газ в Европе - РИА Новости, 22.01.2024
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03:35 22.01.2024 (обновлено: 03:37 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/gaz-1922677938.html
"Блумберг" объяснил падение цен на газ в Европе
"Блумберг" объяснил падение цен на газ в Европе - РИА Новости, 22.01.2024
"Блумберг" объяснил падение цен на газ в Европе
Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м, они снизятся еще на 12% в этом году во многом благодаря рекордным запасам... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T03:35
2024-01-22T03:37
красное море
экономика
украина
европа
газпром
нафтогаз украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м, они снизятся еще на 12% в этом году во многом благодаря рекордным запасам газа, возобновляемым источникам энергии, а также относительно мягкой зиме, передает агентство Блумберг. "Цены на газ упали почти на 60% в 2023 году и в этом году снизятся еще на 12%, что должно помочь снизить счета потребителей за электроэнергию", - говорится в сообщении агентства. Блумберг отмечает, что цены продолжают падать, несмотря на обострение ситуации в Красном море и перенаправление многих танкеров в обход опасных маршрутов. "Европа выигрывает от того, что в прошлом году накопила рекордные запасы газа, а также благодаря возобновляемым источникам энергии и относительно мягкой зиме, если не считать некоторых похолоданий", - отмечает агентство. Тем не менее Блумберг предупреждает, что ситуация в Красном море, а также экстремальные погодные условия представляют собой риски, которые могут привести к повышению цены на газ. Другим фактором, который может стимулировать рост цен на газ, агентство называет истечение транзитного контракта, подписанного Россией и Украиной в конце 2019 года. Согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов – в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор.
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красное море, экономика, украина, европа, газпром, нафтогаз украины
Красное море, Экономика, Украина, Европа, Газпром, Нафтогаз Украины
"Блумберг" объяснил падение цен на газ в Европе

Bloomberg: падение цен на газ в Европе в 2023 году вызвано рекордными запасами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м, они снизятся еще на 12% в этом году во многом благодаря рекордным запасам газа, возобновляемым источникам энергии, а также относительно мягкой зиме, передает агентство Блумберг.
«
"Цены на газ упали почти на 60% в 2023 году и в этом году снизятся еще на 12%, что должно помочь снизить счета потребителей за электроэнергию", - говорится в сообщении агентства.
Блумберг отмечает, что цены продолжают падать, несмотря на обострение ситуации в Красном море и перенаправление многих танкеров в обход опасных маршрутов.
"Европа выигрывает от того, что в прошлом году накопила рекордные запасы газа, а также благодаря возобновляемым источникам энергии и относительно мягкой зиме, если не считать некоторых похолоданий", - отмечает агентство.
Тем не менее Блумберг предупреждает, что ситуация в Красном море, а также экстремальные погодные условия представляют собой риски, которые могут привести к повышению цены на газ.
Другим фактором, который может стимулировать рост цен на газ, агентство называет истечение транзитного контракта, подписанного Россией и Украиной в конце 2019 года.
Согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов – в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор.
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Красное мореЭкономикаУкраинаЕвропаГазпромНафтогаз Украины
 
 
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