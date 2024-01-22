https://ria.ru/20240122/gaz-1922677938.html

"Блумберг" объяснил падение цен на газ в Европе

"Блумберг" объяснил падение цен на газ в Европе - РИА Новости, 22.01.2024

"Блумберг" объяснил падение цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м, они снизятся еще на 12% в этом году во многом благодаря рекордным запасам... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T03:35

2024-01-22T03:35

2024-01-22T03:37

красное море

экономика

украина

европа

газпром

нафтогаз украины

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Цены на газ в Европе упали почти на 60% в 2023 году в сравнении с пиком в 2022-м, они снизятся еще на 12% в этом году во многом благодаря рекордным запасам газа, возобновляемым источникам энергии, а также относительно мягкой зиме, передает агентство Блумберг. "Цены на газ упали почти на 60% в 2023 году и в этом году снизятся еще на 12%, что должно помочь снизить счета потребителей за электроэнергию", - говорится в сообщении агентства. Блумберг отмечает, что цены продолжают падать, несмотря на обострение ситуации в Красном море и перенаправление многих танкеров в обход опасных маршрутов. "Европа выигрывает от того, что в прошлом году накопила рекордные запасы газа, а также благодаря возобновляемым источникам энергии и относительно мягкой зиме, если не считать некоторых похолоданий", - отмечает агентство. Тем не менее Блумберг предупреждает, что ситуация в Красном море, а также экстремальные погодные условия представляют собой риски, которые могут привести к повышению цены на газ. Другим фактором, который может стимулировать рост цен на газ, агентство называет истечение транзитного контракта, подписанного Россией и Украиной в конце 2019 года. Согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов – в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор.

https://ria.ru/20240102/tseny-1919488685.html

красное море

украина

европа

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красное море, экономика, украина, европа, газпром, нафтогаз украины