Рейтинг@Mail.ru
ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/dvfu-1922692780.html
ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский
ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский - РИА Новости, 22.01.2024
ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский
Дальневосточный федеральный университет на острове Русском готов разместить сотрудников и студентов в случае полного перекрытия моста на материк из-за сильного... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:58
2024-01-22T08:58
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585645419_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_4e4b553ad9cc6ce77a904c5a2a182062.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет на острове Русском готов разместить сотрудников и студентов в случае полного перекрытия моста на материк из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. "В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18.00 (11.00 мск), разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ. Тем сотрудникам и студентам, которые постоянно проживают в кампусе, но из-за погодных условий не смогли вернуться на остров Русский, администрация ДВФУ готова предоставить места в городских общежитиях", - сообщили в вузе. Там отметили, что движение городских шаттлов будет восстановлено сразу после улучшения погоды. Также в понедельник в кампусе ДВФУ продлен режим работы столовых. Местные жители сообщают в соцсетях о том, что из-за частичного перекрытия моста на остров серьезно подорожало такси. Сейчас добраться из кампуса ДВФУ в район улицы Калинина на материке, куда ехать около 15-20 минут, стоит чуть менее тысячи рублей. В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, может выпасть до 4 месячных норм осадков. В районах идет снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке в понедельник холодно, дует сильный ветер.
https://ria.ru/20240122/primore-1922685253.html
https://ria.ru/20240122/sakhalin-1922686024.html
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585645419_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4c16aed618791992eeff3137849683c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет
Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский

ДВФУ разместит студентов, если те застрянут на острове Русский из-за циклона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский
Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет на острове Русском готов разместить сотрудников и студентов в случае полного перекрытия моста на материк из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в вузе.
Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса.
"В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18.00 (11.00 мск), разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ. Тем сотрудникам и студентам, которые постоянно проживают в кампусе, но из-за погодных условий не смогли вернуться на остров Русский, администрация ДВФУ готова предоставить места в городских общежитиях", - сообщили в вузе.
Там отметили, что движение городских шаттлов будет восстановлено сразу после улучшения погоды.
Пилоты в кабине самолета - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В Приморье из-за непогоды отменили четыре региональных авиарейса
06:44
Также в понедельник в кампусе ДВФУ продлен режим работы столовых.
Местные жители сообщают в соцсетях о том, что из-за частичного перекрытия моста на остров серьезно подорожало такси. Сейчас добраться из кампуса ДВФУ в район улицы Калинина на материке, куда ехать около 15-20 минут, стоит чуть менее тысячи рублей.
В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, может выпасть до 4 месячных норм осадков. В районах идет снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке в понедельник холодно, дует сильный ветер.
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
На юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона
07:09
 
Русский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала