https://ria.ru/20240122/dvfu-1922692780.html
ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский
ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский - РИА Новости, 22.01.2024
ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский
Дальневосточный федеральный университет на острове Русском готов разместить сотрудников и студентов в случае полного перекрытия моста на материк из-за сильного... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:58
2024-01-22T08:58
2024-01-22T08:58
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет на острове Русском готов разместить сотрудников и студентов в случае полного перекрытия моста на материк из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. "В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18.00 (11.00 мск), разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ. Тем сотрудникам и студентам, которые постоянно проживают в кампусе, но из-за погодных условий не смогли вернуться на остров Русский, администрация ДВФУ готова предоставить места в городских общежитиях", - сообщили в вузе. Там отметили, что движение городских шаттлов будет восстановлено сразу после улучшения погоды. Также в понедельник в кампусе ДВФУ продлен режим работы столовых. Местные жители сообщают в соцсетях о том, что из-за частичного перекрытия моста на остров серьезно подорожало такси. Сейчас добраться из кампуса ДВФУ в район улицы Калинина на материке, куда ехать около 15-20 минут, стоит чуть менее тысячи рублей. В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, может выпасть до 4 месячных норм осадков. В районах идет снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке в понедельник холодно, дует сильный ветер.
https://ria.ru/20240122/primore-1922685253.html
https://ria.ru/20240122/sakhalin-1922686024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет
Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский
ДВФУ разместит студентов, если те застрянут на острове Русский из-за циклона
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет на острове Русском готов разместить сотрудников и студентов в случае полного перекрытия моста на материк из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в вузе.
Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса.
"В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18.00 (11.00 мск), разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ. Тем сотрудникам и студентам, которые постоянно проживают в кампусе, но из-за погодных условий не смогли вернуться на остров Русский, администрация ДВФУ готова предоставить места в городских общежитиях", - сообщили в вузе.
Там отметили, что движение городских шаттлов будет восстановлено сразу после улучшения погоды.
В Приморье из-за непогоды отменили четыре региональных авиарейса
Также в понедельник в кампусе ДВФУ продлен режим работы столовых.
Местные жители сообщают в соцсетях о том, что из-за частичного перекрытия моста на остров серьезно подорожало такси. Сейчас добраться из кампуса ДВФУ в район улицы Калинина на материке, куда ехать около 15-20 минут, стоит чуть менее тысячи рублей.
В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, может выпасть до 4 месячных норм осадков. В районах идет снег, местами сильный. В Японском море
из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке
в понедельник холодно, дует сильный ветер.
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