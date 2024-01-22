https://ria.ru/20240122/dvfu-1922692780.html

ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский

ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский - РИА Новости, 22.01.2024

ДВФУ пообещал разместить студентов, которые застрянут на острове Русский

Дальневосточный федеральный университет на острове Русском готов разместить сотрудников и студентов в случае полного перекрытия моста на материк из-за сильного... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:58

2024-01-22T08:58

2024-01-22T08:58

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет на острове Русском готов разместить сотрудников и студентов в случае полного перекрытия моста на материк из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. "В случае усиления ветра до 22-24 м/с и полного перекрытия движения по Русскому мосту студентов и сотрудников, оставшихся на острове после 18.00 (11.00 мск), разместят в гостиничных комплексах университета в кампусе ДВФУ. Тем сотрудникам и студентам, которые постоянно проживают в кампусе, но из-за погодных условий не смогли вернуться на остров Русский, администрация ДВФУ готова предоставить места в городских общежитиях", - сообщили в вузе. Там отметили, что движение городских шаттлов будет восстановлено сразу после улучшения погоды. Также в понедельник в кампусе ДВФУ продлен режим работы столовых. Местные жители сообщают в соцсетях о том, что из-за частичного перекрытия моста на остров серьезно подорожало такси. Сейчас добраться из кампуса ДВФУ в район улицы Калинина на материке, куда ехать около 15-20 минут, стоит чуть менее тысячи рублей. В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, может выпасть до 4 месячных норм осадков. В районах идет снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке в понедельник холодно, дует сильный ветер.

https://ria.ru/20240122/primore-1922685253.html

https://ria.ru/20240122/sakhalin-1922686024.html

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет